Μαίρη Χατζηπαύλου για Miss Universe: Δέχτηκα κύμα μίσους, δεν κατάλαβα γιατί- Το φόρεμα με τα φτερά μου άρεσε

Στο επίκεντρο του σχολιασμού βρέθηκε το τελευταίο διάστημα η Μαίρη Χατζηπαύλου, μετά την εμφάνισή της στα Miss Universe.

Η ίδια μίλησε τόσο για το φόρεμα που συζητήθηκε, όσο και για το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχτηκε, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά λεπτομέρειες για όσα προηγήθηκαν, αλλά και για τον ψυχολογικό αντίκτυπο που είχε όλη αυτή η δημοσιότητα πάνω της.

Καλεσμένη στην εκπομπή Real View και αναφερόμενη στο φόρεμα, το οποίο σχολιάστηκε, η Μαίρη Χατζηπαύλου εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για προσωπική της επιλογή, αλλά για απόφαση της διοργάνωσης. «Ο θεσμός μάς επέλεξε το φόρεμα. Όταν το είδα, μου άρεσε. Μου άρεσαν και τα φτερά και το χρώμα. Ίσως να μην βγήκε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ίσως να μην άρεσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι λίγο πριν από την εμφάνισή της υπήρξε και ένα απρόοπτο τεχνικό πρόβλημα με το κοστούμι: «Είχαμε ένα ατύχημα με τα φτερά. Δεν τα καταφέραμε και κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε».

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος για την ίδια δεν ήταν το αισθητικό κομμάτι, αλλά το έντονο κύμα αρνητισμού που ακολούθησε. «Το διαχειρίστηκα, αλλά δυσκολεύτηκα. Όντως στενοχωρήθηκα. Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έκανα κάτι κακό, κάτι μεμπτό. Αντιλήφθηκα ότι εφόσον έχω επιλέξει να προβάλλομαι, προφανώς και θα κρίνομαι», ανέφερε.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Σοφία Μουτίδου, σχολιάζοντας τις βαριές εκφράσεις περί «ρεζιλέματος» που κυριάρχησαν στα social media και στις τηλεοπτικές συζητήσεις. «Όσον αφορά στο ρεζίλι, γιατί είναι πάρα πολύ προσβλητικό και επώδυνο, αναρωτιέμαι εάν έχουν αναρωτηθεί οι άνθρωποι που εκτίθενται δημόσια, αν μας κάνουν αυτοί ρεζίλι πολλές φορές», τόνισε.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Πώς αισθάνεται ο ελληνικός λαός όταν η τηλεόραση είναι γεμάτη ανθρώπους που εμένα προσωπικά με ρεζιλεύουν, αλλά δεν έχω βγει ποτέ δημόσια να πω ποιος με ρεζιλεύει; Από άποψη αισθητικής, ηθικής, επιπέδου, κοινωνικοπολιτικής μόρφωσης, ψυχικής μόρφωσης, συναισθηματικής τοποθέτησης».