Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Είχε τύχει να κοιμηθώ σε παγκάκι»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/11) ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, που φέτος πρωταγωνιστεί για δεύτερη σεζόν στην σειρά του ALPHA «Άγιος έρωτας».

Ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για το πως αντιετωπίζει την δημοσιότητα μετά την μεγάλη επιτυχία της σειράς “Άγριες Μέλισσες” που τον έκανε ευρέως γνωστό στο κοινό.

«Έχω αποδεχτεί τη διασημότητα, μου αρέσει. Μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο και τα σχόλια που κάνουν όταν με συναντούν. Όταν κάνεις ένα καθημερινό σημαίνει ότι ο άλλος σε βάζει κάθε μέρα στο σπίτι του, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί θες να έχεις ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Εκνευρίζομαι όταν λένε “καθημερινό σήριαλ”. Κάνεις μεγάλη προετοιμασία στο σπίτι για να πετύχεις στον ελάχιστο χρόνο το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντα ο κόσμος σε ανταμείβει», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας του, οι οποίες των οδήγησαν να πάρει την απόφαση να αγοράσει ένα σπίτι προκειμένου να νιώθει ασφαλής.

«Αγόρασα ένα μικρό σπιτάκι το 2016, με τα πρώτα χρήματα που μου περίσσεψαν. Το είχα πάρει 20.000 ευρώ, ένα δώμα. Ήθελα να νιώθω ασφαλής. Δεν ήθελα να κάνω πράγματα που δεν μου άρεσαν. Είπα ότι δεν θέλω να μπω ξανά σε αυτήν την συνθήκη, γιατί είχε τύχει για δυο μέρες να κοιμηθώ έξω σε ένα παγκάκι. Στην αρχή, κοιμόμουν σε ένα στρώμα στο τσιμέντο, με τα πρώτα λεφτά που πήρα έβαλα πλακάκια και έφτιαξα την κουζίνα. Μένω ακόμα εκεί, δεν έχω αλλάξει», συμπλήρωσε.

Για τον έρωτα, o Δημήτρης Γκοτσόπουλος είπε: «Συνειδητά δεν υπάρχει έρωτας στην ζωή μου. Κάτι μέσα μου πρέπει να μου δημιουργήσει τον ενθουσιασμό. Χωρίς τον έρωτα, με την ευρύτερη έννοια, είναι αδιάφορα τα πράγματα».