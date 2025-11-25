Michelle Obama: Αγνώριστη σε νέα φωτογράφιση - Το casual look

Η Μισέλ Ομπάμα (Michelle Obama) εμφανίζεται πιο αδύνατη από ποτέ σε νέα φωτογράφιση με τη διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτζ, προκαλώντας κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.

«Είμαι πιο ζωντανή από ποτέ»

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πόζαρε με γκρι μπλουζάκι, τζιν και καφέ μποτάκια, αναδεικνύοντας την επίπεδη κοιλιά και τους γυμνασμένους ώμους της.

Παρά τις δικές της δηλώσεις ότι διατηρεί την υγεία της μέσα από ισορροπημένη διατροφή, γυμναστική και τακτικές ιατρικές εξετάσεις, πολλοί χρήστες των social media αμφισβήτησαν ότι η αλλαγή έγινε με φυσικό τρόπο, υποστηρίζοντας ότι πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν φαρμακευτικά ή αισθητικά μέσα αδυνατίσματος.