Michelle Obama: Αγνώριστη σε νέα φωτογράφιση - Το casual look

Σχόλια υποστηρίζουν ότι η αλλαγή αυτή δεν οφείλεται μόνο σε υγιεινή διατροφή και γυμναστική αλλά και σε φαρμακευτικά ή αισθητικά μέσα αδυνατίσματος
Η Μισέλ Ομπάμα (Michelle Obama) εμφανίζεται πιο αδύνατη από ποτέ σε νέα φωτογράφιση με τη διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτζ, προκαλώντας κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.
«Είμαι πιο ζωντανή από ποτέ»
Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πόζαρε με γκρι μπλουζάκι, τζιν και καφέ μποτάκια, αναδεικνύοντας την επίπεδη κοιλιά και τους γυμνασμένους ώμους της.
Παρά τις δικές της δηλώσεις ότι διατηρεί την υγεία της μέσα από ισορροπημένη διατροφή, γυμναστική και τακτικές ιατρικές εξετάσεις, πολλοί χρήστες των social media αμφισβήτησαν ότι η αλλαγή έγινε με φυσικό τρόπο, υποστηρίζοντας ότι πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν φαρμακευτικά ή αισθητικά μέσα αδυνατίσματος.
Η 61χρονη Μισέλ ανέφερε σχετικά: «Η υγεία μου ήταν πάντα προτεραιότητα. Κάνω όλα όσα πρέπει, γιατί εκτιμώ την υγεία μου και έτσι μπορώ να απολαμβάνω αυτή τη φάση της ζωής μου. Δεν πονάω, δεν έχω δυσφορία, δεν είμαι άρρωστη. Είμαι πιο ζωντανή από ποτέ».
Η φωτογράφιση αποτελεί μέρος της νέας έκδοσης του βιβλίου «Women», όπου η Λίμποβιτζ καταγράφει τους πολλούς τρόπους που οι γυναίκες δίνουν το παρών σήμερα, με τη Μισέλ Ομπάμα να δηλώνει ότι ήταν τιμή της να συμμετάσχει.
