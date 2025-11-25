Συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου με εκπροσώπους της ΟΙΚΙΠΑ -Στο επίκεντρο η παραλία της Καλόγριας

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, με σκοπό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του "τον συντονισμό των προσπαθειών διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, την αποτροπή «εντέλλεσθε» λογικών ιδιωτικοποίησης της παραλίας και την προστασία του οικοσυστήματος του μοναδικού αυτού τόπου.

Οι εκπρόσωποι της ΟΙΚΙΠΑ αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από το σύνολο των φορέων της περιοχής για την υπεράσπιση του δημόσιου και προστατευόμενου χαρακτήρα της Καλογριάς.

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου τόνισε ότι η Καλογριά, αποτελεί ανεκτίμητο φυσικό θησαυρό και ότι κάθε πράξη υποβάθμισης πρέπει να διερευνάται άμεσα και σε βάθος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ήδη έχει αναλάβει, καταθέτοντας σχετικές ερωτήσεις και παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, με στόχο να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών και ουσιαστική προστασία και ανάδειξη της περιοχής.

Τέλος, εξέφρασε αφενός τη σταθερή του δέσμευση να στηρίξει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την φιλικά περιβαλλοντική και βιώσιμη αναβάθμιση της περιοχής, που υπερασπίζεται δημόσιο συμφέρον και τη νομιμότητα και αφετέρου την υποστήριξη των κοινών δράσεων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών".