Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη: «Τα κρίσιμα θέματα θα τα συζητήσω με τον Τραμπ- Δύσκολη η κατάληξη σε τελικό κείμενο»

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη - αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη», ανέφερε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι ο ουκρανικός λαός περιμένει μια λύση που δεν θα υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της χώρας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι τα πιο κρίσιμα σημεία της υπό διαμόρφωση συμφωνίας θα εξεταστούν σε απευθείας συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Οι συνομιλίες στη Γενεύη είχαν στόχο τη γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα στο αμερικανικό σχέδιο και τις θέσεις του Κιέβου, με την ουκρανική πλευρά να επιδιώκει διασφαλίσεις για την κυριαρχία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Σε μήνυμά του μετά την επιστροφή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ο πρόεδρος τόνισε ότι η διαδικασία έχει προχωρήσει, αλλά παραμένουν ζητήματα που χρειάζονται επίλυση πριν καταρτιστεί το τελικό κείμενο του σχεδίου.

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τον νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Σήμερα η αντιπροσωπεία μας επέστρεψε από τη Γενεύη μετά από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους ευρωπαίους εταίρους, και τώρα ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί λειτουργικός. Προς το παρόν, μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί - κάτι που δεν είναι εύκολο - για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, και πρέπει να το κάνουμε με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά.

Η ομάδα μας παρουσίασε σήμερα το νέο σχέδιο μέτρων, και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση – τα ευαίσθητα θέματα, τα ευαίσθητα ζητήματα θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Η συμφωνία στη Γενεύη

Οι δύο πλευρές είχαν συνομιλίες στην Γενεύη, που ήταν «έντονες αλλά παραγωγικές» και «άφησαν και τις δύο πλευρές ευχαριστημένες» κατά τον τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία διαφωνίας.

Σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times αναφέρουν ότι από τα 28 σημεία του αρχικού σχεδίου, που προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, η νέα μορφή περιλαμβάνει 19 σημεία.

Μια από τις κυριότερες διαφορές ανάμεσα στα σχέδια, είναι πως το συγκεκριμένο αφήνει σε πρώτη φάση σε εκκρεμότητα τα πιο ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, τα οποία θα αποφασιστούν από τους προέδρους των δύο κρατών.

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, που κινδύνευσαν να ναυαγήσουν πριν καν αρχίσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες συμφώνησαν σε αρκετά σημεία, αφήνοντας όμως ανοιχτά τα πιο ακανθώδη θέματα - όπως το ζήτημα των εδαφών και οι σχέσεις ανάμεσα σε ΝΑΤΟ, Ρωσία και ΗΠΑ - τα οποία θα πρέπει να αποφασιστούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ουκρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι «δεν είχε εντολή» να λάβει αποφάσεις για ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας - ιδιαίτερα για ενδεχόμενη παραχώρηση εδαφών, όπως υπονοούσε το αρχικό σχέδιο - το οποίο, σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, θα απαιτούσε δημοψήφισμα.

Όπως τόνισε ο Κισλίτσια, το νέο προσχέδιο «έχει ελάχιστη σχέση» με την προηγούμενη διαρροή που είχε προκαλέσει οργή στο Κίεβο: «Πολύ λίγα έχουν μείνει από την αρχική εκδοχή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται στη συνέχεια να προσεγγίσει τη Μόσχα, με στόχο την πρόοδο των συνομιλιών. Τα αντίγραφα του σχεδίου που παραδόθηκαν στις ηγεσίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών ήταν τα μόνα που έφυγαν από την αίθουσα.

Ο Κισλίτσια δήλωσε ότι οι Αμερικανοί ήταν προσεκτικοί, πρόθυμοι να ακούσουν την ουκρανική θέση και δεκτικοί σε προτάσεις. «Σχεδόν όλα όσα προτείναμε έγιναν αποδεκτά», σημείωσε.

«Δημιουργήσαμε ένα γερό πλαίσιο σύγκλισης και σε κάποια σημεία μπορούμε να συμβιβαστούμε», είπε. «Τα υπόλοιπα θα χρειαστούν αποφάσεις ηγεσίας». Και οι δύο πλευρές θα μεταφέρουν τώρα τα τελικά προσχέδια στην Ουάσιγκτον και στο Κίεβο για να ενημερώσουν τους προέδρους.