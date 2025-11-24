Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πιο θεαματικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη μας κατέγραψε ένας αστροναύτης της NASA.

Το βίντεο είναι εντυπωσιακό και σε αυτό φαίνεται το Βόρειο Σέλας και οι «κουρτίνες» φωτός του να «χορεύουν» πάνω από τη Γη.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε η αστροναύτης Ζίνα Κάρντμαν, διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-11 της NASA, δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες.

«Δεν έχω δει ακόμη το σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω είναι ένα συχνό θέαμα. Το περασμένο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Δείτε αν μπορείτε να εντοπίσετε το Χιούστον, τη Φλόριντα και το σέλας στο ίδιο καρέ, πριν περάσουμε πάνω από τον Κόλπο και από κάτι εντυπωσιακές καταιγίδες με κεραυνούς στη Νότια Αμερική κατά την ανατολή» ανέφερε η αστροναύτης.

Δες το εντυπωσιακό βίντεο: