Σύλληψη στο Αγρίνιο με πάνω από 5 κιλά κάνναβης

Αστυνομικοί εντόπισαν άνδρα να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Καρπενησίου

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, συλλαμβάνοντας έναν άνδρα που μετέφερε πάνω από πέντε κιλά κάνναβης στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Καρπενησίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς εντοπίστηκε χθες το πρωί να κινείται με αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Καρπενησίου και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 5 κιλά και 387 γραμμάρια κάνναβης, 60 ευρώ και τρεις αποδείξεις διοδίων, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου.

