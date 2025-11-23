Μελίνα Ασλανίδου: «Δεν θα επέλεγα να ξανασυμμετάσχω στο The Voice»

Η Μελίνα Ασλανίδου εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» στον Alpha και μίλησε για τηλεοπτική της εμπειρία ως coach του «The Voice» αλλά και τη θέση της παρουσιάστριας για τη μουσική εκπομπή της ΕΡΤ.

Η τραγουδίστρια, Μελίνα Ασλανίδου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν θα επέλεγε να βρεθεί ξανά σε ρόλο κριτή για talent show ωστόσο η εκπομπή στην ΕΡΤ ήταν μια σημαντική εμπειρία.

«Δεν φοβήθηκα και δεν σκέφτηκα μην χάσω ένα κομμάτι του κοινού μου με την συμμετοχή μου στο Voice. Τώρα δεν θα το επέλεγα ξανά, πιστεύω όμως ότι αυτά τα δυο χρόνια που έζησα με την παρέα που τα έζησα είναι αυτά που έχουν μείνει μέσα μου όμορφα και γλυκά.

Για εμένα πήγε καλά η εκπομπή στην ΕΡΤ. Ήταν μια σημαντική εμπειρία, άσχετα με τα νούμερα», τόνισε η Μελίνα Ασλανίδου.