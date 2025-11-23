Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Ανατροπές και εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Μία νύχτα μόνο που θα παιχτούν από τη Δευτέρα έως την Τρίτη 24 με 25 Νοεμβρίου, στις 21:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του MEGA.

Το πάρτι της εταιρείας γίνεται η ιδανική αφορμή, για να επιχειρήσει ο Σταύρος να έρθει πιο κοντά με την Αρετή. Ο χορός τους, όμως, θα ξυπνήσει τη ζήλια του Οδυσσέα και της Ελένης, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα διαταράξει όχι μόνο τη σχέση του Σταύρου με τον Οδυσσέα, αλλά και τη φιλία της Ελένης με την Αρετή. Η Άσπα γεννά και ψάχνει τον άνδρα της ενώ ο Πετράκης ζητά να γνωρίσει τον παππού του. Και όλα αυτά στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 14: Το πάρτι της εταιρείας γίνεται η ιδανική αφορμή, για να επιχειρήσει ο Σταύρος να έρθει πιο κοντά με την Αρετή. Ο χορός τους, όμως, θα ξυπνήσει τη ζήλια του Οδυσσέα και της Ελένης, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα διαταράξει όχι μόνο τη σχέση του Σταύρου με τον Οδυσσέα, αλλά και τη φιλία της Ελένης με την Αρετή. Την ίδια στιγμή, η Άσπα μεταφέρεται εσπευσμένα στην αίθουσα τοκετού, αναζητώντας τον άντρα της, ο οποίος όμως είχε αποκοιμηθεί στο διαμέρισμα της Μίνας. Ο Άλκης καλείται να τον καλύψει, ενώ η Μίνα σοκαρισμένη ανακαλύπτει, πως τόσο καιρό ο Σάββας της έκρυβε την εγκυμοσύνη της γυναίκας του και την άφηνε να ελπίζει, πως θα την αφήσει για χάρη της. Παράλληλα, ο Νταγιάννος καταστρώνει το σχέδιο για ένα μεγάλο επαγγελματικό χτύπημα, την ώρα που ο μικρός Πετράκης εκφράζει για πρώτη φορά την επιθυμία να γνωρίσει τον παππού του. Από την άλλη, ο Οδυσσέας, μετά από αφόρητη συναισθηματική πίεση, παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 15: Η Ελένη ζητάει συγγνώμη από την Αρετή για τη συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τη Μιρέλλα και να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Ο Σάββας ανησυχεί, βλέποντας την αποστασιοποιημένη στάση της Άσπας σε σχέση με το νεογέννητο και μένει άφωνος όταν μαθαίνει από τον Νταγιάννο για το ποσοστό της ERGAN που είναι προς πώληση. Το δώρο του Σταύρου προς την Αρετή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην εταιρεία, ενώ η Αρετή συγκινείται από τον χείμαρρο των συναισθημάτων του Οδυσσέα, όταν της ανοίγει την καρδιά του σε μία τελείως απρόσμενη πρόταση γάμου.