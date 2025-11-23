Στην 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ και ο Πέτρος Ψωμάς- Τετ α τετ με Ανδρουλάκη

Στην 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε απόψε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης «σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς, ο οποίος είχε όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες την ευκαιρία να τα πει και τετ α τετ με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο περιθώριο των εργασιών της συνδιάσκεψης.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Πέτρος Ψωμάς, βρέθηκε εκεί μετά από πρόσκληση που του απευθύνθηκε από το ΠΑΣΟΚ να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει τις συνεδρίες που αφορούν την Δυτική Ελλάδα και την πορεία της περιοχής.

Δέχθηκε την πρόσκληση και έδωσε το «παρών» στο πλαίσιο των ανοικτών κεραιών που διατηρεί η ανεξάρτητη παράταξή του και του διαλόγου που επιχειρεί με όλους τους χώρους με στόχο την απόκτηση σφαιρικής άποψης για την Πάτρα και την αναπτυξιακή της πορεία.