Ερίβο για την επίθεση στη Γκράντε: «Ήθελα μόνο να ξέρω ότι ήταν ασφαλής»

Η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στο περιστατικό επίθεσης που σημειώθηκε εναντίον της Αριάνα Γκράντε κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη.

Στις 13 Νοεμβρίου, καθώς η 32χρονη τραγουδίστρια περπατούσε στο κίτρινο χαλί μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, ένας άνδρας υπερπήδησε το κιγκλίδωμα και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της. Η Ερίβο έσπευσε να τον απομακρύνει, ενώ η Γκράντε φάνηκε εμφανώς ταραγμένη μετά το συμβάν.

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της τι σκεφτόταν τη στιγμή που επενέβη: ωΔεν σκεφτόμουν πραγματικά», είπε η Ερίβο στην εκπομπή Today. «Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι η φίλη μου ήταν ασφαλής. Είμαι βέβαιη ότι δεν είχε κακή πρόθεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τέτοιες καταστάσεις. Ήθελα απλώς να είναι καλά. Αυτό ήταν το πρώτο μου ένστικτο».