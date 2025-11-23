Ερίβο για την επίθεση στη Γκράντε: «Ήθελα μόνο να ξέρω ότι ήταν ασφαλής»

Τι αναφέρει η ηθοποιός
Η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στο περιστατικό επίθεσης που σημειώθηκε εναντίον της Αριάνα Γκράντε κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη.
Στις 13 Νοεμβρίου, καθώς η 32χρονη τραγουδίστρια περπατούσε στο κίτρινο χαλί μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, ένας άνδρας υπερπήδησε το κιγκλίδωμα και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της. Η Ερίβο έσπευσε να τον απομακρύνει, ενώ η Γκράντε φάνηκε εμφανώς ταραγμένη μετά το συμβάν.
Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της τι σκεφτόταν τη στιγμή που επενέβη: ωΔεν σκεφτόμουν πραγματικά», είπε η Ερίβο στην εκπομπή Today. «Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι η φίλη μου ήταν ασφαλής. Είμαι βέβαιη ότι δεν είχε κακή πρόθεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τέτοιες καταστάσεις. Ήθελα απλώς να είναι καλά. Αυτό ήταν το πρώτο μου ένστικτο».
Βίντεο από το περιστατικό είχε δημοσιεύσει στο Instagram και ο ίδιος ο Γουέν, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκε κατηγορία για διατάραξη δημόσιας τάξης. Αφού δήλωσε ένοχος, καταδικάστηκε σε εννέα ημέρες φυλάκισης, υποσχόμενος στον δικαστή ότι δεν θα επαναλάβει τη συμπεριφορά του.
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος προκαλεί ένταση σε δημόσιες εκδηλώσεις. Στα κοινωνικά του δίκτυα, όπου αυτοχαρακτηρίζεται ως «Troll Most Hated», εμφανίζεται σε σειρά περιστατικών να διακόπτει συναυλίες και εκδηλώσεις, όπως όταν ανέβηκε στη σκηνή στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο ή όταν έκανε το ίδιο σε εμφάνιση των The Chainsmokers τον Δεκέμβριο.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό
