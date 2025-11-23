Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στηρίζει τον Στέφανου Τσιτσιπά: «Αφήστε το παιδί ήσυχο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω παράβασης ορίου ταχύτητας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι κατέβαλε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του στις αρχές για ένα χρόνο.

Ωστόσο, μια τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν αυτή που ώθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Έλληνα πρωταθλητή του τένις.

Η τενιστική χρονιά για τον Τσιτσιπά έκλεισε χωρίς αγώνες, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, χάνοντας μεταξύ άλλων και τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αντί όμως να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αγωνιστικό του μέλλον, ο Τσιτσιπάς κλήθηκε πρόσφατα -από δημοσιογράφο που τον πέτυχε στο αεροδρόμιο- να μιλήσει για την προσωπική του ζωή και να πει τελικά ότι αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος (σ.σ. είναι γνωστό ότι έχει χωρίσει με την Πάουλα Μπαντόσα).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε αρκετά ενοχλημένος με την επιμονή του δημοσιογράφου, σε τέτοιου είδους ερωτήσεις προς τον Τσιτσιπά και έκανε το δικό του σχόλιο.