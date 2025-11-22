Κ. Καρπέτας: «Η περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη ζητά να μοιραστούμε την αποτυχία της στον Οδοντωτό»

Ο Κώστας Καρπέτας, επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε - Δυτική Ελλάδα», καταδίκασε την πρόταση ψηφίσματος της Περιφερειακής Αρχής για τον Οδοντωτό Διακοπτού – Καλαβρύτων, επισημαίνοντας την υποβάθμιση και την έλλειψη ουσιαστικών ενεργειών.

Η ανακοίνωση του Κώστα Καρπέτα αναφέρει τα εξής:

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας, αναφορικά με το σχέδιο ψηφίσματος για την απαξίωση του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων, που εισηγείται η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, έκανε την εξής δήλωση:

«Δύο χρόνια η παράταξή μας προειδοποιεί για την υποβάθμιση του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων. Καταθέσαμε ερωτήσεις, επερωτήσεις, ζητήσαμε στοιχεία, χτυπήσαμε καμπανάκια. Και για δύο χρόνια η Περιφερειακή Αρχή απαντούσε με συσκέψεις επί του θέματος για επικοινωνιακή χρήση και με πρωτοβουλίες που δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.

Σήμερα, που το αδιέξοδο δεν κρύβεται, φέρνουν ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητούν να μοιραστούμε την ευθύνη μιας αποτυχίας που οι ίδιοι δημιούργησαν και τώρα αναγκάζονται να παραδεχτούν.

Η Περιφέρεια οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο Οδοντωτός δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται δουλειά, σοβαρότητα, αποτελέσματα και κυρίως διάθεση διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση. Κάτι που η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα, λειτουργώντας ως μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας και όχι ως πραγματική αυτοδιοικητική Αρχή».