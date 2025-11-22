Επίσημη και πανηγυρική επαναλειτουργία Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου

Με λαμπρότητα και συγκίνηση εορτάστηκαν τα Εισόδια της Θεοτόκου στο Αίγιο, σηματοδοτώντας την ιστορική επαναλειτουργία του Ιερού Ναού μετά από πλήρη ανακαίνιση.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει τα εξής:

Μετά πάσης εκκλησιαστικής λαμπρότητος εορτάστηκε η σεπτή πανήγυρις των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κατά τη διάρκεια της οποίας τελέστηκε με βαθιά συγκίνηση και πνευματική ευφροσύνη, η ιστορική επαναλειτουργία του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου.

Ο περικαλλέστατος αυτός Ιερός Ναός, δημιούργημα του εμπνευσμένου αρχιτέκτονος Ερνέστου Τσίλλερ και πολύτιμο μνημείο της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Αιγίου, παραδόθηκε εκ νέου στο ευσεβές πλήρωμα, πλήρως ανακαινισμένος και αναστηλωμένος, μετά από τρεις δεκαετίες, λόγω των σοβαρών πληγμάτων που επέφερε ο καταστροφικός σεισμός κατά το έτος 1995.

Η ολοκλήρωση του μεγαλοπρεπούς αυτού έργου υπήρξε καρπός της πατρικής μερίμνης, της επίμονης προσπάθειας και των συντονισμένων ενεργειών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, ο οποίος, περαίνοντας τη θεάρεστη και ευκλεή ποιμαντορία του στον θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, εργάσθηκε ακαταπαύστως με αισθήματα βαθιάς ευθύνης και αγάπης προς το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως, για την αναστήλωση του Ναού.

Προπάντων όμως, θεμελιώδη προϋπόθεση για την ευόδωση του έργου υπήρξε η εξαιρετικής σημασίας, γενναιόδωρη και ανιδιοτελής χορηγία των Μεγάλων Ευεργετών κ. Αθανασίου και κ. Μαρίνας Μαρτίνου, των οποίων η μεγαλοψυχία και η έμπρακτη φιλαλληλία κατέστησαν δυνατή την πλήρη ανακαίνιση και αναγέννηση του Ιερού Ναού προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν του λαού.

Το απόγευμα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ε.έ. τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου.

Κατά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος αναφέρθηκε με σεβασμό και συγκίνηση στον Σεπτό Προκάτοχό του, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο, τονίζοντας ότι υπήρξε «θεόπνευστο όργανο της Θείας Προνοίας», πρωτοστάτης και ακατάβλητος εργάτης της μακράς και δύσκολης προσπάθειας για την αναστήλωση του Ιερού Ναού. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος επισήμανε ότι η συμβολή του Προκατόχου του δεν περιορίστηκε σε διοικητικές μέριμνες, αλλά υπήρξε έμπρακτη έκφραση αγάπης προς τον λαό του Θεού και αφοσίωσης στην πνευματική και ιστορική κληρονομιά της πόλεως, ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος υπογράμμισε ότι όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβη αποτέλεσαν εφαρμογή του σχεδίου του Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου υπέρ του ευσεβούς λαού της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το πρωί της εορτής, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, τελέστηκαν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, παρουσία των Μεγάλων Ευεργετών της Εκκλησίας μας κ. Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, και πλήθους επισήμων Εκπροσώπων της Πολιτείας και Φορέων.

Συγκεκριμένα παρέστησαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, η Βουλευτής Αχαΐας κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Ευρωβουλευτής κ. Νικόλαος Αναδιώτης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδος κ. Γεωργία Ντάτσικα, κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος και κ. Χαράλαμπος Μπονάνος. Παρέστησαν επίσης ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος και τα μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι επικεφαλής της Αντιπολίτευσης του Δήμου Αιγιαλείας κ. Χρήστος Γούτος και κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, ο Πολιτευτής Νομού Αχαΐας κ. Άγγελος Τσιγκρής, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου κ. Βασίλειος Ροδόπουλος, η Διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος Αιγίου κ. Ελένη Κλάγκου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου κ. Αντιγόνη Τσάγκλα και εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου και της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλεως.

Κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος απηύθυνε πνευματικό λόγο, υπογραμμίζοντας ότι η αναστήλωση του Ιερού Ναού αποτελεί ορατή απόδειξη των δωρεών του Θεού, καρπό θείας ευδοκίας και ανθρώπινης συνεργασίας.

Εν συνεχεία, εξέφρασε τις θερμές και ευγνώμονες ευχαριστίες του προς τον Σεπτό Προκάτοχό του κ. Αμβρόσιο και προς τους Μεγάλους Ευεργέτες της Εκκλησίας μας κ. Αθανάσιο και Μαρίνα Μαρτίνου για τις θεάρεστες και φιλάνθρωπες ενέργειες στις οποίες προέβησαν, χαρίζοντας στον λαό του Θεού ένα πραγματικό εγκαλλώπισμα της Εκκλησίας.

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τους επιστημονικώς υπευθύνους του έργου και ιδιαιτέρως προς τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ Πολιτικό Μηχανικό κ. Δημήτριο Καλάκο, τον Υπεύθυνο Τεχνικών Έργων της ίδιας Εταιρείας, Πολιτικό Μηχανικό κ. Νικόλαο Χαραλαμπόπουλο, τον Πολιτικό Μηχανικό της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χριστόπουλο και την Πολιτικό Μηχανικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας κ. Μαριλένα Μετζίνη.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως οι οποίοι συνέβαλαν στην επαναλειτουργία του Ιερού Ναού, με ειδική μνεία στον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρήστο Δημήτρουλα και στον συνεφημέριο αυτού Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Σταύρο Αναστόπουλο, ενώ επίσης ευχαρίστησε και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, ήτοι τους Αξιότιμους κ. Παναγιώτη Σανδραβέλη, κ. Δημήτριο Λυριντζή, κ. Γεώργιο Νικολόπουλο, κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, κ. Ανδρέα Μουρτζούχο και κ. Νικόλαο Ροδόπουλο, αλλά και όλους όσοι κοπίασαν αφανώς για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού. Επιπροσθέτως, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Αιγιαλείας 1918 «Ιωάννης ο Κουκουζέλης» και τον Χοράρχη κ. Φώτιο Θεοδωρακόπουλο, οι οποίοι πλαισίωσαν αριστοτεχνικά τους ιεροψάλτες του Ναού κατά την λαμπρά αυτή εορτή και πανήγυρη.

Κλείνοντας, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε εγκάρδια πρόσκληση προς τους πιστούς της Μητροπόλεως να μην παύσουν να γεμίζουν τον ανακαινισμένο Ναό με την προσευχή, την πίστη και την εκκλησιαστική τους παρουσία, ώστε να μην παραμείνει απλώς ένα αρχιτεκτονικό καύχημα, αλλά να αποτελεί τόπο καθημερινού αγιασμού. Τόνισε ότι η επαναλειτουργία του Ναού συνιστά αναγέννηση της συλλογικής μνήμης του λαού του Θεού και ανανέωση της ζωντανής σχέσης αυτού με την πνευματική παράδοση της πόλεως, και τέλος επεκαλέσθη την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου, «της Ουρανίας Προστάτιδος της πόλεως του Αιγίου», ευχόμενος σε όλους υγεία και κάθε εξ ύψους ευλογία.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση των Μεγάλων Ευεργετών της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Αθανασίου και κ. Μαρίνας Μαρτίνου. Οι Μεγάλοι Ευεργέτες τιμήθηκαν από κοινού από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες κ. Αμβρόσιο και κ. Ιερώνυμο, οι οποίοι τους προσέφεραν τιμητικό και αναμνηστικό μετάλλιο, φέρον την παράσταση του ζεύγους Μαρτίνου και του ανακαινισμένου Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου. Επιπροσθέτως, η Ιερά Μητρόπολη, ομού μετά του Υφυπουργού Πολιτισμού, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και του Δημάρχου Αιγιαλείας, επέδωσαν στους Ευεργέτες ειδικό αναμνηστικό πιττάκιο, ως θερμή έκφραση ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη και γενναιόδωρη συμβολή τους.

Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκαν και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης επιγραφής του Ιερού Ναού, η οποία φιλοτεχνήθηκε προς διαρκή ανάμνηση της ανακαινίσεως και της ιστορικής επαναλειτουργίας του. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος εξήρε την αφοσίωση, τη σεμνότητα και το μεγαλείο της προσφοράς του ζεύγους Μαρτίνου προς την Εκκλησία, τονίζοντας ότι τα ονόματά τους «θα μνημονεύονται εις τους αιώνας των αιώνων» ως υπόδειγμα χριστιανικής ανιδιοτέλειας και γενναιοδωρίας.

Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και των τιμητικών εκδηλώσεων, παρετέθη επίσημο γεύμα προς τιμήν του Μεγάλων Ευεργετών, όπου παρευρέθηκαν και οι προαναφερθέντες Εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Φορέων της πόλεως του Αιγίου.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος εξέφρασε την πρόθεσή του να διοργανώσει επίσημη τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Μεγάλου Ευεργέτου κ. Αθανασίου Μαρτίνου και της συζύγου του κ. Μαρίνας Μαρτίνου, αναγνωρίζοντας το πολυσήμαντο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο τους. Στην πρόταση αυτή συμφώνησαν και οι επικεφαλής της Αντιπολίτευσης του Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίοι, μάλιστα, εισηγήθηκαν συμπληρωματικά να τιμηθεί το ζεύγος Μαρτίνου με τον τίτλο του Επιτίμου Δημότη Αιγιαλείας, ως ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης της τοπικής κοινωνίας προς την προσφορά τους.

Εν συνεχεία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε και πάλι όλους όσοι συνέβαλαν στον λαμπρό αυτόν εορτασμό, καθώς και τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αλέξανδρο Λουκάτο και τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρήστο Τσάκαλο για την παντοειδή τους μέριμνα.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος προσέφεραν αναμνηστικά δώρα και ευλογίες στον κ. Μαρτίνο, ενώ προσεφέρθη ως ευλογία σε όλους τους παρευρισκομένους αντίγραφο της ιεράς εικόνος των Εισοδίων της Θεοτόκου και άλλα συμβολικά δώρα.