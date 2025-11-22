Η Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Πάτρα

Η λαμπρή Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Πάτρα τελέστηκε με μεγαλοπρέπεια στην Ιερά Μονή Εισοδίων, παρουσία πλήθους πιστών και ιεραρχών.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Ἐπίκεντρο τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν, ἦτο ἡ Ἱερὰ καὶ σεβασμία Μονὴ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ ἐπιλεγομένη του Ὀμπλοῦ, ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ ἱερὸ προσκύνημα, ὡς φυλάττουσα, ὡς θησαυρὸν ἀτίμητον τὴν περίπυστον Ἱερὰ

Εἰκόνα τῆς Παναγίας, εἶναι καὶ τὸ ἱερὸ παλλάδιον τοῦ Γένους μας, ἀφοῦ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ πίστεως καὶ Πατρίδος καὶ μάλιστα μὲ τὴν θρυλικὴ μορφὴ τοῦ Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Στὸ Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τον Καθηγούμενον π. Νεκτάριον.

Πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τὸ Μοναστήρι γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Παναγία μας καὶ νὰ ἐκζητήσουν την χάρη της.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ μίλησε ἐν ὀλίγοις γιὰ τὸ Μοναστήρι καὶ εὐχαρίστησε καὶ ἐπήνεσε τὸν Ἡγούμενο καὶ τοὺς λοιποὺς πατέρες, γιὰ τὸ ἐπιτελούμενο ἔργο, παρεχώρησε τὸ κήρυγμα, στὸν φιλοξενούμενο Ἄρχιμ. π. Χρυσόστομο Μυλωνᾶ, Ἱεροκήρυκα τῆς γείτονος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ὁ ὁποῖος μίλησε ὡραιότατα γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἑορτῆς.

Ἀνήμερα ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁμιλήσας ἐπικαίρως ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Στὸν Ἱερὸ ναὸ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πατρῶν στὸν Ἑσπερινό, ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐνῷ ἀνήμερα, ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο, ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε θεολογικὰ τὸ Ἀπολυτίκιον καὶ τὸ Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.