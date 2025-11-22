Δημοσκόπηση GPO: Η ΝΔ στο 29,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 15,2%- Θετικά αξιολογούνται οι ενεργειακές συμφωνίες

Η νέα δημοσκόπηση Νοεμβρίου της GPO για τα «Παραπολιτικά» δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 15,2%, ενώ η Ελληνική Λύση καταγράφει 12,2% στην τρίτη θέση.

Το ΚΚΕ είναι στο 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την πτωτική της πορεία, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του Οκτωβρίου, υποχωρώντας στο 7,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 5,9%. Επίσης η Φωνή Λογικής εμφανίζεται στο 3%, το ΜέΡΑ 25 στο 2,4%, η Νέα Αριστερά στο 1,7% και το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,8%.

Αξιολόγηση κυβέρνησης και ενεργειακές πρωτοβουλίες

Ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών απόψεων. Παρά τη γενικευμένη δυσπιστία, οι πρόσφατες συμφωνίες για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο αξιολογούνται θετικά από την πλειοψηφία, καθώς εκτιμάται ότι ενισχύουν τον ενεργειακό ρόλο της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 26,7% των πολιτών που δηλώνει ότι επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει στην κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Νέα κόμματα

Η πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων αντιμετωπίζεται από ένα τμήμα της κοινής γνώμης ως δυνητικά ωφέλιμη για το πολιτικό σύστημα:

– 26,5% κρίνει ωφέλιμη την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα,

– 17,4% από τον Αντώνη Σαμαρά,

– 26,1% από την Καρυστιανού.

Δυνητική ψήφος

Η δυνητική ψήφος καταγράφει τις «δεξαμενές» επιρροής:

– Για τον Αλέξη Τσίπρα, 8,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να τον ψήφιζε και 10,5% αρκετά πιθανό.

– Για τον Αντώνη Σαμαρά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,2% και 6,3%.

– Για την Καρυστιανού, 9,5% τη θεωρεί ισχυρή πιθανή επιλογή, με τη συνολική δυνητική ψήφο να φτάνει το 19,5%.

Οι συσχετισμοί στην πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 24,5%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

Ελληνική Λύση 10,2% (τρίτη θέση)

ΚΚΕ 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ 5%

Φωνή Λογικής 2,5%

ΜέΡΑ 25 2%

Νέα Αριστερά 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%