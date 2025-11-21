Πάτρα: Ο Διονύσης Πλέσσας στις εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή της Πάτρας, παραβρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 21/11/2025, στις εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα. Κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των σφαγιασθέντων από τους Τούρκους το 1821, στο προαύλιο του Ιερού Ναού και αμέσως μετά δήλωσε για την Ημέρα τα εξής:

«Αρχικά ευχόμαστε χρόνια πολλά και υγεία στο ανθρώπινο δυναμικό, στρατιώτες, στελέχη και εφέδρους των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας.

Πιστεύουμε στην ειρήνη των λαών και αγωνιζόμαστε γι’ αυτή.

Αυτή πρέπει να κυριαρχεί στον κόσμο και όχι οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, που βάφουν με αίμα τους λαούς, με ξεριζωμένους πρόσφυγες και γενοκτονίες, όπως στην Γάζα.

Η χώρα μας με τις ένοπλες δυνάμεις της, δεν πρέπει να έχει καμιά συμμετοχή σε αυτούς τους πολέμους. Τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, δεν είναι και δικά μας συμφέροντα.

Κανένας στρατιώτης μας και κανένας πολεμικός εξοπλισμός, έξω από τα σύνορα της χώρας μας».