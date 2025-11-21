Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 και την Δευτέρα 24/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΕΦΑΛΑ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Η ΚΟΡΗ: ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΒΙΚΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΦΡΟΙΞΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΑΜΠΗ ΚΩΝ. ΓΚΙΚΑ
ΑΝΘΟΠΩΛΗ
(ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΕΜΩΝΗ)
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΑ ΓΚΙΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΚΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε το Σάββατο 22/11/2025 & ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά: Αριστείδης & Γεωργία Κεφαλά, Αγγελική Κεφαλά, Δημήτριος & Ξανθή Κεφαλά
Τα εγγόνια: Αρετή, Διονυσία & Γιάννης, Μαρία & Νίκος, Ανδριάνα & Πέτρος, Γιώργος, Μάριος
Τα αδέλφια: Γεράσιμος & Ευγενία Σπηλιωτοπούλου, Χαρά (χήρα) Ιωαν. Σπηλιωτοπούλου, Ναυσικά & Κων/νος Συροκώστας, Μιμίκα (χήρα) Κων. Βάλσαμου
Τα δισέγγονα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΕΛΕΝΗ χήρα ΚΩΝ. ΓΙΟΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ: 89
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 22-11-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στο Λάππα Αχαϊας}.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άννα & Ανδρέας Μανιάτης, Κωνσταντίνα {χήρα} Αντ. Νταλάπα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Μαριαλένα, Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΑΓΓΕΛ. ΓΚΟΒΑ
(ΕΤΩΝ 84)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/25 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΡΩΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΒΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΒΑ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΣΙΤΣΑ ΓΚΟΒΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071
24ωρη εξυπηρέτηση.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 66•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΕΡΔΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ}
~•ΕΤΩΝ 75•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2025 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΛΙΔΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141. ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΘΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΥΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr