/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 και την Δευτέρα 24/11/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΕΦΑΛΑ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Η ΚΟΡΗ: ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΘΕΟΔΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝ. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 89 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΒΙΚΑΤΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΦΡΟΙΞΟΣ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΛΑΜΠΗ ΚΩΝ. ΓΚΙΚΑ 

ΑΝΘΟΠΩΛΗ 

(ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΕΜΩΝΗ) 

ΕΤΩΝ 68 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΑ ΓΚΙΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΚΑ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------- 

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε το Σάββατο 22/11/2025 &  ώρα 10.30 π.μ.  στον  Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά: Αριστείδης & Γεωργία Κεφαλά, Αγγελική Κεφαλά, Δημήτριος & Ξανθή Κεφαλά

Τα εγγόνια: Αρετή, Διονυσία & Γιάννης, Μαρία & Νίκος, Ανδριάνα & Πέτρος, Γιώργος, Μάριος

Τα αδέλφια: Γεράσιμος & Ευγενία Σπηλιωτοπούλου, Χαρά (χήρα) Ιωαν. Σπηλιωτοπούλου, Ναυσικά & Κων/νος Συροκώστας, Μιμίκα (χήρα) Κων. Βάλσαμου

Τα δισέγγονα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία 

ΕΛΕΝΗ χήρα  ΚΩΝ. ΓΙΟΒΑΝΗ

ΕΤΩΝ: 89

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 22-11-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στην Κρύα Ιτεών Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο  κοιμητήριο στο Λάππα Αχαϊας}.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Άννα & Ανδρέας Μανιάτης, Κωνσταντίνα {χήρα} Αντ. Νταλάπα

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Μαριαλένα, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡ. ΑΓΓΕΛ. ΓΚΟΒΑ

(ΕΤΩΝ 84)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/25 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΡΩΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΒΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΒΑ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΣΙΤΣΑ ΓΚΟΒΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071
24ωρη εξυπηρέτηση.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ} 

~•ΕΤΩΝ 66•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΕΡΔΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ  ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ} 

~•ΕΤΩΝ 75•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2025 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΕΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΛΙΔΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ,  ΤΗΛ.: 2610.430.141.   ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΘΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 90 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΥΡΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------

