Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23/11/2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΛΑΜΠΗ) ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ T. MHXANIKOY PIRELLI HELLAS ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΟΡΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΣ, ΛΑΜΠΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 22/11/2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά: Ειρήνη Μητροπούλου και Αχιλλέας Καρακάσης Τα εγγόνια: Ελένη Καρακάση και Νικόλαος Βασιλόπουλος, Δημήτριος Καρακάσης Τα δισέγγονα: Αθανάσιος και Ειρήνη Η αδελφή Οι λοιποί συγγενείς. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε τo Σάββατο 22-11-2025 και ώρα 9.00 π.μ., ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδενέικα Αχαϊας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς & θείας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος, Πηνελόπη, Παναγιώτης ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος Οικονομόπουλος, Ασημίνα Τομοποσίδη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 22-11-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 83 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΩ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΡΣΙΝΟΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ χήρας ΑΓΓ. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ χήρα ΠΑΝΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΝΕΤΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΤΩΝ 55 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΝΝΑ χήρα ΑΓΓ. ΠΡΟΓΚΑ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΑΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΝΑ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΓΚΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΧΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ χήρα ΟΔ. ΧΑΛΔΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΡΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 77 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΑΝΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ χήρα ΓΕΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΡΙΦΙΛΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΑΝΔΡ. ΧΟΡΜΠΑ ΕΤΩΝ 69 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΥΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΧΟΡΜΠΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 67 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΔΙΚΟΜΜΑΤΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΡΙΝΤΑΡΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ χήρας ΑΓΓ. ΣΥΓΓΕΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ - ΕΤΩΝ 83 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΥΓΓΕΛΟΥ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ ΠΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ κ ΘΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΑ χήρα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ κ ΕΣΘΗΡ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ κ ΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Κάλανου Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΥΛ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 79) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΣΠΗΛΙΟΥ ΝΙΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 63) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΚΟΡΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η ΓΙΑΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 23-11-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανόβρυσης (Μέτζενα), Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 54 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 23-11-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΚΡΥΣΤΑΛΙΑΣ (χήρας) ΑΝΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 91 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ OI ETTONOI: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΥΔΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΣΑΜΑΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ - ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 www.tsantarliotis.gr ------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 9.30 π.μ. 40/ΗΜΕΡΟ Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δημητρόπουλο (Δήμου Αιγιαλείας) για την ανάπαυση της ψυχής του Πολυαγαπημένου μας ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΑΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ = ΕΤΩΝ 47 =

Προσκαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν και προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Βασιλική & Μιχάλης, Παναγιώτης & Ανδρομάχη ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης, Αγγελική, Κωνσταντίνος Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: Θεώνη Κων. Αζαρία ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276. ------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 9:30 π.μ., 40/ΗΜΕΡΟ Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού (Αιγίου) για την ανάπαυση της ψυχής του Πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΤΙΝΤΑ

Προσκαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν και προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Θεοδόσης & Ανθή, Γεράσιμος & Ευθυμία, Πανδώρα & Εμμανουήλ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Μετά την τέλεση του Μνημοσύνου η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο καφενείο «Γαβρ. Καραδήμου» (Νικ. Πλαστήρα 103). *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276. -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ χήρας ΑΘ. ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Για την αγαπημένη μας ΝΕΦΕΛΗ ΚΟΨΙΝΗ ΕΤΩΝ 16 Τελούμε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 κ’ ώρα 9.30 το πρωί στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να έλθουν να προσευχηθούν μαζί μας Οι γονείς: Αλίσα Ψώμου, Ιωάννης Κοψίνης Ο θείος: Βασίλης Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος & Λυδία Οι γιαγιάδες: Γεωργία Κοψίνη, Όλγα Ψώμου Οι λοιποί συγγενείς. *Γραφείο Μνημοσύνων Παναγιωτακόπουλος Πανεπιστημίου 420, Μποζαίτικα Πατρών, τηλ. 6947528196. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 – 11 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 41 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 9.30 π.μ. τελούμε στον Ιερό Ναό του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ) ΕΤΗΣΙΟ Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Πολυαγαπημένης μας Μητέρας, Αδελφής & Θείας ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΤΣΗ == Ε Τ Ω Ν 5 8 ==

Προσκαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΤΣΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφεία Τελετών Μνημοσύνων Κώστα Παλιακάση Αίγιο-Διακοπτό, 26910 68158. ----------------