Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Ουγγαρέζο για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση – «Γιατί να λες ψέματα;»

Ανέβηκαν οι τόνοι στο πλατό μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Ουγγαρέζου με φόντο την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δεν παραιτήθηκε και ο Αβραάμ Λίνκολν για να γίνεται τόσος ντόρος». Αυτό ενόχλησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σήκωσε τους τόνους. «Γιατί να λες ψέματα; Γιατί να λες “σιγά τον εθνάρχη που χάσαμε”;» του είπε μπροστά στις κάμερες, με την Φαίη Σκορδά να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν το ξέρω το έργο του, δεν θέλω να μου το πείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία, λόγω διάρκειας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημμένη. Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα, λυπάμαι Δημήτρη. Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν σου έχει κάνει τίποτα και έχει προσφέρει έργο. Σε ρωτάω αν τον γνωρίζεις.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έχω το δικαίωμα να το βρίσκω υπερβολικό;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν έχεις το δικαίωμα

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι.

Η πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερία» ανέφερε πως δεν υπάρχει κάτι κρυφό πίσω από την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση. Για ακόμα μια φορά μάλιστα τον αποθέωσε για την προσφορά του στο κόμμα και τη στήριξη που της παρείχε.

«Δεν υπάρχει καμία πολιτική διαφωνία, είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που λέει ο Διαμαντής, μέσα από τη δήλωσή του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο» συμπλήρωσε η πολιτικός.