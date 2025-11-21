Χριστίνα Αλεξοπούλου-Σταύρος Παπασταύρου: «Η Αιγιάλεια πρωτοπόρος στη διαχείριση της λειψυδρίας»

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στην οποία συμμετείχε και ο Τεχνικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, Παναγιώτης Νικολόπουλος.

Σε μία κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει τις αυξημένες πιέσεις λειψυδρίας, με έμφαση στην κλιματική αλλαγή, η Αιγιάλεια αναδεικνύεται σε πρότυπο ορθής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού, καθώς η ΔΕΥΑ εφαρμόζει, ήδη, πρακτικές ανακύκλωσης και βιώσιμης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων. Με αφετηρία αυτή τη λειτουργική και αποδοτική εικόνα, συζητήθηκε η περεταίρω ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις περιβαλλοντικές υποδομές στην περιοχή.

Συζητήθηκε, ακόμη, η πρόοδος των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αιγιαλεία, όπως τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς και τα έργα στην περιοχή του ποταμού Σελινούντα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό σχεδιασμό και τις υποδομές που υλοποιούνται, δεσμεύτηκε να επισκεφθεί άμεσα τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας στον Βιολογικό Καθαρισμό.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε:

«Την ώρα που η χώρα αναμετράται με τη λειψυδρία, η Αιγιαλεία αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης αξιοποίησης του νερού. Η πλήρης ανακύκλωσή του, η σταθερή επανάχρησή του για άρδευση και η διασφάλιση ποιοτικών υδάτινων πόρων για τους παραγωγούς αποδεικνύουν ότι υπάρχουν λύσεις στα ζητήματα διαχείρισης των υδατικών αναγκών.

Με αυτά τα δεδομένα, διεκδικούμε συνεχώς επιπλέον πόρους και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να υλοποιηθούν κρίσιμες παρεμβάσεις στην περιοχή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Υπουργό για τη θεσμική ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του και να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία μας θα είναι διαρκής, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του περιβαλλοντικών υποδομών του τόπου».