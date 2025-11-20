Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21/11/2025 & ώρα 12.30 μ. στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Λεοντίου (Δ. Ερυμάνθου).
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Τα παιδιά της: Χρήστος Νικολόπουλος, Ευγενία & Ανδρέας Κρίλης, Αναστασία & Ανδρέας Τριαντόπουλος
Τα εγγόνια της: Χριστίνα & Πέτρος, Ιωάννης, Βασίλειος
Η αδελφή της: Παναγιώτα (χήρα) Δημ. Ντάτσικα
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΟΙΡΑ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΑΞΑ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΙΒΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 66
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανδρέας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηλίας & Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, Ιωάννης & Κωνσταντίνα Ζαχαροπούλου, Μαρία Ζαχαροπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΚΟΚΟΣΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2025 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-----------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 64)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΡΟΥΝΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 90
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στην Σπαρτουλιά Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμος & Ουρανία Κωστοπούλου,
Αθανασία & Χρήστος Ντίνος,
Αργύρης Μπαντούνας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡ. ΤΣΑΓΑΝΑ
(ΕΤΩΝ 95)
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Άστριντ
Τα τέκνα: Νατάσσα & Βασίλειος, Λάμπρος & Καρολίν
Τα εγγόνια: Βασιλική, Χρήστος, Έλλη, Γιάννης, Δημήτρης
Τα αδέλφια: Ελένη χήρα Δημ. Τσαγανα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------------
KHΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ
= ΕΤΩΝ 92 =
Κηδεύουμε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού (Αιγίου).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11 π.μ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: Χρυσάνθη (χήρα) Χρ. Παρίση
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε το Σάββατο 22/11/2025 & ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά: Αριστείδης & Γεωργία Κεφαλά, Αγγελική Κεφαλά, Δημήτριος & Ξανθή Κεφαλά
Τα εγγόνια: Αρετή, Διονυσία & Γιάννης, Μαρία & Νίκος, Ανδριάνα & Πέτρος, Γιώργος, Μάριος
Τα αδέλφια: Γεράσιμος & Ευγενία Σπηλιωτοπούλου, Χαρά (χήρα) Ιωαν. Σπηλιωτοπούλου, Ναυσικά & Κων/νος Συροκώστας, Μιμίκα (χήρα) Κων. Βάλσαμου
Τα δισέγγονα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-----------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr