/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22/11/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή  21/11/2025  &  ώρα 12.30 μ. στον  Ιερό  Ναό Προφήτου Ηλία Λεοντίου (Δ. Ερυμάνθου).

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Τα παιδιά της: Χρήστος Νικολόπουλος, Ευγενία & Ανδρέας Κρίλης, Αναστασία & Ανδρέας Τριαντόπουλος

Τα εγγόνια της: Χριστίνα & Πέτρος, Ιωάννης, Βασίλειος

Η αδελφή της: Παναγιώτα (χήρα) Δημ. Ντάτσικα

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΟΙΡΑ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ  ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΟΥ : ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΑΚΗ  ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΑΞΑ

ΕΤΩΝ  93  

Κηδεύουμε την Παρασκευή  21-11-2025 & ώρα  12  μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΙΒΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΥΖ. ΑΝΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 66

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 και ώρα  2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανδρέας

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Ηλίας & Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, Ιωάννης & Κωνσταντίνα Ζαχαροπούλου, Μαρία Ζαχαροπούλου

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΚΟΚΟΣΗ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2025 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

-----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 64)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΡΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 90

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στην Σπαρτουλιά Ηλείας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Δήμος & Ουρανία Κωστοπούλου,

Αθανασία & Χρήστος Ντίνος,

Αργύρης Μπαντούνας

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡ. ΤΣΑΓΑΝΑ

(ΕΤΩΝ 95)

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 21  Νοεμβρίου 2025 &  ώρα  2 μ.μ.  από τον Ιερό  Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Άστριντ

Τα τέκνα: Νατάσσα & Βασίλειος, Λάμπρος & Καρολίν

Τα εγγόνια: Βασιλική, Χρήστος, Έλλη, Γιάννης, Δημήτρης

Τα αδέλφια: Ελένη χήρα Δημ. Τσαγανα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

------------------------

KHΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΜΙΧΑΗΛ  ΝΙΚ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ      

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ

=  ΕΤΩΝ  92  =                                 

Κηδεύουμε  την  Παρασκευή   21  Νοεμβρίου  2025  και  ώρα 11.30 π.μ.   από  τον  Ιερό  Ναό  ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &  ΕΛΕΝΗΣ  -  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ  Συνοικισμού  (Αιγίου).

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΩΡΑ  11 π.μ.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: Χρυσάνθη (χήρα) Χρ.  Παρίση 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ                                  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.                      

Μετά  την  ταφή  η  οικογένεια  θα  δεχθεί  συλλυπητήρια στο «Δημοτικό  Κυλικείο»  έναντι  του  κοιμητηρίου.   

*ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΛΕΤΩΝ   ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  64  -  ΑΙΓΙΟ

 ΤΗΛ:  26910.23300  -  6944323276.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΕΦΑΛΑ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε το Σάββατο 22/11/2025 &  ώρα 10.30 π.μ.  στον  Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά: Αριστείδης & Γεωργία Κεφαλά, Αγγελική Κεφαλά, Δημήτριος & Ξανθή Κεφαλά

Τα εγγόνια: Αρετή, Διονυσία & Γιάννης, Μαρία & Νίκος, Ανδριάνα & Πέτρος, Γιώργος, Μάριος

Τα αδέλφια: Γεράσιμος & Ευγενία Σπηλιωτοπούλου, Χαρά (χήρα) Ιωαν. Σπηλιωτοπούλου, Ναυσικά & Κων/νος Συροκώστας, Μιμίκα (χήρα) Κων. Βάλσαμου

Τα δισέγγονα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

-----------------

