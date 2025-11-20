Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21/11/2025 & ώρα 12.30 μ. στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Λεοντίου (Δ. Ερυμάνθου).

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Τα παιδιά της: Χρήστος Νικολόπουλος, Ευγενία & Ανδρέας Κρίλης, Αναστασία & Ανδρέας Τριαντόπουλος

Τα εγγόνια της: Χριστίνα & Πέτρος, Ιωάννης, Βασίλειος

Η αδελφή της: Παναγιώτα (χήρα) Δημ. Ντάτσικα

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΟΙΡΑ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΑΞΑ

ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΙΒΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝΔΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 66

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανδρέας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηλίας & Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, Ιωάννης & Κωνσταντίνα Ζαχαροπούλου, Μαρία Ζαχαροπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΚΟΚΟΣΗ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2025 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 64)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΡΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 90

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 21-11-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στην Σπαρτουλιά Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμος & Ουρανία Κωστοπούλου,

Αθανασία & Χρήστος Ντίνος,

Αργύρης Μπαντούνας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡ. ΤΣΑΓΑΝΑ

(ΕΤΩΝ 95)

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Η σύζυγος: Άστριντ

Τα τέκνα: Νατάσσα & Βασίλειος, Λάμπρος & Καρολίν

Τα εγγόνια: Βασιλική, Χρήστος, Έλλη, Γιάννης, Δημήτρης

Τα αδέλφια: Ελένη χήρα Δημ. Τσαγανα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

------------------------