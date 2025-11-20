Πάτρα: Μηνυτήρια αναφορά Νικολόπουλου για το πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου

"Η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μια «αστοχία». Αποτελεί μνημείο κακοδιοίκησης", υποστηρίζει ο κ. Νικολόπουλος
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ», Νίκος Ι. Νικολόπουλος, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά, "για την πολύκροτη υπόθεση των ενοικίων του πάρκινγκ στην πλατεία Δροσοπούλου, συνολικού ύψους περίπου 55.000€.", όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.
Και συνεχίζει: "Ένα ποσό που, εξαιτίας της αμέλειας, της αδιαφάνειας και της προκλητικής ολιγωρίας της Δημοτικής Αρχής, κινδυνεύει είτε να χαθεί οριστικά είτε να επιστραφεί άτακτα και χωρίς κανέναν έλεγχο.
Η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μια «αστοχία».
Αποτελεί μνημείο κακοδιοίκησης.
Αποτελεί δείγμα μιας Δημοτικής Αρχής που λειτουργεί χωρίς λογοδοσία, χωρίς διαδικασίες, χωρίς επίγνωση της ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
Ο Νίκος Ι. Νικολόπουλος δηλώνει:
«Η Δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει τώρα. Ο καταλογισμός ευθυνών είναι επιβεβλημένος. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με τα χρήματα των δημοτών. Η ανοχή τελείωσε.»
Η παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» απαιτεί:
• Άμεση πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
• Απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες επιστροφής των 55.000€.
• Απόδοση πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών ευθυνών σε όσους είχαν ρόλο ή ευθύνη.
Το μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή είναι σαφές:
Η εποχή των υπεκφυγών και της αδιαφάνειας τελείωσε.
Από σήμερα μιλά η Δικαιοσύνη".
