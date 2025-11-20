Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Μηνυτήρια αναφορά Νικολόπουλου για το πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου

Πάτρα: Μηνυτήρια αναφορά Νικολόπουλου γι...

"Η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μια «αστοχία». Αποτελεί μνημείο κακοδιοίκησης", υποστηρίζει ο κ. Νικολόπουλος

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ», Νίκος Ι. Νικολόπουλος, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά, "για την πολύκροτη υπόθεση των ενοικίων του πάρκινγκ στην πλατεία Δροσοπούλου, συνολικού ύψους περίπου 55.000€.", όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Και συνεχίζει: "Ένα ποσό που, εξαιτίας της αμέλειας, της αδιαφάνειας και της προκλητικής ολιγωρίας της Δημοτικής Αρχής, κινδυνεύει είτε να χαθεί οριστικά είτε να επιστραφεί άτακτα και χωρίς κανέναν έλεγχο.

Η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μια «αστοχία». 
Αποτελεί μνημείο κακοδιοίκησης. 
Αποτελεί δείγμα μιας Δημοτικής Αρχής που λειτουργεί χωρίς λογοδοσία, χωρίς διαδικασίες, χωρίς επίγνωση της ευθύνης απέναντι στους πολίτες.

Ο Νίκος Ι. Νικολόπουλος δηλώνει: 
«Η Δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει τώρα. Ο καταλογισμός ευθυνών είναι επιβεβλημένος. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με τα χρήματα των δημοτών. Η ανοχή τελείωσε.»

Η παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» απαιτεί:

• Άμεση πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 
• Απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες επιστροφής των 55.000€. 
• Απόδοση πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών ευθυνών σε όσους είχαν ρόλο ή ευθύνη.

Το μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή είναι σαφές: 
Η εποχή των υπεκφυγών και της αδιαφάνειας τελείωσε. 
Από σήμερα μιλά η Δικαιοσύνη".

Ειδήσεις Τώρα

Δείτε πως κατέληξε γνωστός πατρινός που θέλησε να κάνει μια βόλτα στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Αίγιο: Κατήγγειλε ότι χτύπησαν τον 17χρονο γιο της - Δικογραφία σε βάρος 18χρονου και 15χρονου

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νίκος Νικολόπουλος Μήνυση

Ειδήσεις