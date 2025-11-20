Πάτρα: Μηνυτήρια αναφορά Νικολόπουλου για το πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ», Νίκος Ι. Νικολόπουλος, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά, "για την πολύκροτη υπόθεση των ενοικίων του πάρκινγκ στην πλατεία Δροσοπούλου, συνολικού ύψους περίπου 55.000€.", όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Και συνεχίζει: "Ένα ποσό που, εξαιτίας της αμέλειας, της αδιαφάνειας και της προκλητικής ολιγωρίας της Δημοτικής Αρχής, κινδυνεύει είτε να χαθεί οριστικά είτε να επιστραφεί άτακτα και χωρίς κανέναν έλεγχο.



Η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μια «αστοχία».

Αποτελεί μνημείο κακοδιοίκησης.

Αποτελεί δείγμα μιας Δημοτικής Αρχής που λειτουργεί χωρίς λογοδοσία, χωρίς διαδικασίες, χωρίς επίγνωση της ευθύνης απέναντι στους πολίτες.



Ο Νίκος Ι. Νικολόπουλος δηλώνει:

«Η Δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει τώρα. Ο καταλογισμός ευθυνών είναι επιβεβλημένος. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με τα χρήματα των δημοτών. Η ανοχή τελείωσε.»



Η παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» απαιτεί:



• Άμεση πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

• Απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες επιστροφής των 55.000€.

• Απόδοση πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών ευθυνών σε όσους είχαν ρόλο ή ευθύνη.



Το μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή είναι σαφές:

Η εποχή των υπεκφυγών και της αδιαφάνειας τελείωσε.

Από σήμερα μιλά η Δικαιοσύνη".