Άγιος έρωτας: O Αντρέας πιέζει τη Χριστίνα να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 32: Στα εγκαίνια του αρωματοπωλείου της Ειρήνης, η γιορτινή ατμόσφαιρα διακόπτεται απότομα, όταν παρουσιάζεται ο Παύλος που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Όμως πριν δημιουργήσει προβλήματα, εμφανίζεται κι ο Νικηφόρος που συλλαμβάνει τον Παύλο ξανά μπροστά σε όλη τη Στέρνα. Η οικογένεια Μαρκοπούλου διχάζεται. Η Χλόη θεωρεί δίκαιη τη σύλληψή του και η Θάλεια συμφωνεί. Όμως η Σοφία και ο Βασίλης αρνούνται να πιστέψουν την ενοχή του πατέρα τους και είναι έτοιμοι να τον στηρίξουν μέχρι τέλους.

Παράλληλα, στη φυλακή της Άμφισσας, η Χριστίνα δέχεται πιέσεις από τον Αντρέα να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο, καθώς δεν έχει νόημα πια. Κι όλα αυτά ενώ αντιμετωπίζει τις κακουχίες της φυλακής και τη βία των συγκρατούμενών της. Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος αγωνίζεται να κρατήσει αποστάσεις από τη νοσοκόμα Φανή, ενώ στη Βόνιτσα, η Πόπη φτάνει σε μια συγκλονιστική συνειδητοποίηση: η Χλόη Μαρκοπούλου που της έστειλε το εξώδικο, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με την Αγάπη στην οποία έδωσε τη μικρή Ελευθερία.