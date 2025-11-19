Βασίλης Αϊβαλής: «Μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο του Λαδόπουλου, χωρίς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου»

"Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, παρουσία του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλη Γιαννόπουλου, επιβεβαίωσε με τον πιο επίσημο τρόπο αυτό που η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», είχε εγκαίρως επισημάνει: στο νέο masterplan του Λαδόπουλου υπάρχει ουσιαστική μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση και χωρίς να έχει παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο".

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Αϊβαλή και συνεχίζει:

"Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη συνεδρίαση, στο εγκεκριμένο σχέδιο που είχε υπογράψει ο Δήμος Πατρέων υπήρχε ξεκάθαρη πρόβλεψη, εκτός των άλλων, για:

Δήμο Πατρέων: 3.000 τ.μ.

Μουσικό Σχολείο: 7.200 τ.μ.

Βρεφονηπιακό Σταθμό: 800 τ.μ.

Ωστόσο, κατόπιν της παρέμβασης του επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» κ. Βασίλη Αϊβαλή, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, παραδέχθηκε ότι στο νέο masterplan διατηρούνται μόνο τα 3.000 τ.μ. του Δήμου Πατρέων, ενώ οι χώροι του Μουσικού Σχολείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού – που επίσης ανήκουν στον Δήμο – δεν εμφανίζονται όπως προβλέπονταν, κάτι το οποίο ήταν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας.

Αυτή η μεταβολή είναι ουσιαστική και κρίσιμη, και καθιστά ακόμη πιο ακατανόητο το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε ποτέ ενημερωθεί, ούτε έχει δοθεί προς μελέτη το νέο masterplan.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης κ. Βασίλης Αϊβαλής:

«Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις για ένα τόσο μεγάλο έργο χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζει τις αλλαγές που έχουν γίνει. Δεν γίνεται να μην έχει παρουσιαστεί το masterplan, να μην ξέρουμε τι έχει αλλάξει, τι έχει αφαιρεθεί και τι έχει μείνει εκτός. Η διαφάνεια και η ενημέρωση του Συμβουλίου δεν είναι προαιρετικές, είναι υποχρεωτικές»

Η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» ζητά:

-Άμεση επίσημη παρουσίαση του νέου masterplan στο Δημοτικό Συμβούλιο.

-Αναλυτική ενημέρωση για το τι έχει μεταβληθεί σε σχέση με το εγκεκριμένο σχέδιο του 2019.

-Τεκμηρίωση για ποιον λόγο μειώθηκε το φυσικό αντικείμενο και ποιος εισηγήθηκε τις αλλαγές.

-Δεσμεύσεις ότι οι δημοτικές χρήσεις, Μουσικό Σχολείο και Βρεφονηπιακός Σταθμός, δεν θα χαθούν.

«Η Πάτρα δεν μπορεί να πορεύεται «στα τυφλά» σε ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της. Απαιτούμε διαφάνεια, ενημέρωση και σεβασμό στον θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου» λέει ο κ. Αϊβαλής.