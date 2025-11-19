Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 18χλμ νοτιαανατολικά της Σκάλας
Σεισμός της τάξης των 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (19/11) κοντά στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε ένταση 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 18χλμ νοτιαανατολικά της Σκάλας Κεφαλονιάς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 33χλμ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr