Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμός της τάξης των 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (19/11) κοντά στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε ένταση 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 18χλμ νοτιαανατολικά της Σκάλας Κεφαλονιάς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 33χλμ.