Ανδρέας Κατσανιώτης: Επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε αυτές τις μέρες ο Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την εις αρχιερέα χειροτονία του Μητροπολίτη, Γέροντος Δέρκων κ.κ. Αποστόλου.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη είχε την τιμή να συναντηθεί με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε:

«Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτατο για τη φιλοξενία και την πατρική του ευλογία, καθώς και τον Μητροπολίτη Δέρκων κ.κ. Απόστολο για την τιμητική πρόσκληση στη σημαντική αυτή επέτειο.

Εύχομαι ολόψυχα έτη πολλά και καρποφόρα στο ευλογημένο έργο του.»