Πάτρα: Live οι "Μινόρε Παράπονο"

Στην Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο την Παρασκευή 21 και 28 Νοεμβρίου 2025
Το μουσικό σχήμα "ΜΙΝΟΡΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ" θα εμφανιστεί live στην Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο, στην οδό Ευμήλου, πίσω από το ναό Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, "με μεγάλη χαρά θα φιλοξενήσουμε για δύο Παρασκευές τους "ΜΙΝΟΡΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ" με τα κλασσικά λαϊκά τραγούδια τους!!!
Οι πόρτες ανοίγουν στις 9:45 μ.μ. και η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 10:15 μ.μ. Παρασκευή 21 και 28 Νοεμβρίου".
Ελάχιστη κατανάλωση ανά άτομο 10 ευρώ.
Κρατήσεις τραπεζιών - περισσότερες πληροφορίες στο 6937492516.
*Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού - Θέατρο Τέχνης Ευμήλου 2-4, Πάτρα (πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα).
