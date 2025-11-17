Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
HΑΚΙΚ HΑΚΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ)
• ΕΤΩΝ 75 •
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/11/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’ ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΑΤΑΣΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : RENATO HAKA, ΕΛΒΙΣ & ΑΛΜΠΕΡΤΑ ΝΑΚΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ. 2610430141, ΚΙΝ. 6937009978 ~ 6989381813 ~ 6978069382.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΩΝΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΓΚΟΛΩΝΗ,
ΙΕΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΟΛΩΝΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΒΗΣ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΘΕΟΔ. ΓΚΟΒΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Τα παιδιά της: Γιάννης Γκόβας, Παναγιώτα και Τάσος Γούγκου
Τα εγγόνια της: Θεοδόσιος, Νικόλας, Νικολέτα και Χρήστος, Ευαγγελία και Δημήτρης, Χρήστος
Τα δισέγγονά της: Γιώργος, Παναγιώτα, Αναστάσης, Δημήτρης
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανόβρυσης Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 90)
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 18/11/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βαλμαντούρας (Δήμου Ερυμάνθου).
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά του: (Πρεσβυτέρα) Κωνσταντίνα & (Ιερέας) Ανδρέας Μπακαλάρος, Χρήστος & Μαρία Θεοδωροπούλου
Τα εγγόνια του: Μιχαήλ, Ελένη & Νίκος, Χαράλαμπος, Θάλεια
Η δισέγγονη του: Βασιλική
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
-----------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας πατέρα παππού & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ
{ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑ}
ΕΤΩΝ: 90
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεόδωρος & Ειρήνη, Κυριακούλα & Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Τετάρτη 19-11-2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κ. Αχαϊας (Νεκροταφείο).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ, ΛΟΥΚΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------
