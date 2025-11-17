Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

HΑΚΙΚ HΑΚΑ  (ΗΡΑΚΛΗΣ)

• ΕΤΩΝ 75 • 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/11/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’ ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΑΤΑΣΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : RENATO HAKA, ΕΛΒΙΣ & ΑΛΜΠΕΡΤΑ ΝΑΚΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31,  ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ. 2610430141, ΚΙΝ. 6937009978 ~ 6989381813 ~ 6978069382.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΩΝΗ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΓΚΟΛΩΝΗ,

ΙΕΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΟΛΩΝΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΒΗΣ,

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΘΕΟΔ. ΓΚΟΒΑ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Τα παιδιά της: Γιάννης Γκόβας, Παναγιώτα και Τάσος Γούγκου

Τα εγγόνια της: Θεοδόσιος, Νικόλας, Νικολέτα και Χρήστος, Ευαγγελία και Δημήτρης, Χρήστος

Τα δισέγγονά της: Γιώργος, Παναγιώτα, Αναστάσης, Δημήτρης

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ  88

Κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025  & ώρα 3 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανόβρυσης Ερυμάνθου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

Η  ΑΔΕΛΦΗ:

ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 90)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 18/11/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βαλμαντούρας (Δήμου Ερυμάνθου).

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά του: (Πρεσβυτέρα) Κωνσταντίνα & (Ιερέας) Ανδρέας Μπακαλάρος, Χρήστος & Μαρία Θεοδωροπούλου

Τα εγγόνια του: Μιχαήλ, Ελένη & Νίκος, Χαράλαμπος, Θάλεια

Η δισέγγονη του: Βασιλική

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

-----------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα παππού & θείο 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ

{ΠΡΩΗΝ  ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑ}

ΕΤΩΝ: 90

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 και ώρα  3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Θεόδωρος & Ειρήνη, Κυριακούλα & Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ   ΔΙΟΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ   ΟΤΕ -   ΕΤΩΝ   87 

Κηδεύουμε την Τετάρτη 19-11-2025 & ώρα 1 μ.μ.  από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κ. Αχαϊας (Νεκροταφείο).      

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ, ΛΟΥΚΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------------

