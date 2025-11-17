Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

HΑΚΙΚ HΑΚΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ)

• ΕΤΩΝ 75 •

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/11/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’ ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΑΤΑΣΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : RENATO HAKA, ΕΛΒΙΣ & ΑΛΜΠΕΡΤΑ ΝΑΚΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΩΝΗ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΓΚΟΛΩΝΗ,

ΙΕΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΟΛΩΝΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΒΗΣ,

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΘΕΟΔ. ΓΚΟΒΑ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Τα παιδιά της: Γιάννης Γκόβας, Παναγιώτα και Τάσος Γούγκου

Τα εγγόνια της: Θεοδόσιος, Νικόλας, Νικολέτα και Χρήστος, Ευαγγελία και Δημήτρης, Χρήστος

Τα δισέγγονά της: Γιώργος, Παναγιώτα, Αναστάσης, Δημήτρης

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανόβρυσης Ερυμάνθου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 90)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 18/11/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βαλμαντούρας (Δήμου Ερυμάνθου).

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά του: (Πρεσβυτέρα) Κωνσταντίνα & (Ιερέας) Ανδρέας Μπακαλάρος, Χρήστος & Μαρία Θεοδωροπούλου

Τα εγγόνια του: Μιχαήλ, Ελένη & Νίκος, Χαράλαμπος, Θάλεια

Η δισέγγονη του: Βασιλική

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

-----------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα παππού & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ

{ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑ}

ΕΤΩΝ: 90

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 18-11-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεόδωρος & Ειρήνη, Κυριακούλα & Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Τετάρτη 19-11-2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κ. Αχαϊας (Νεκροταφείο).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ, ΛΟΥΚΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------------