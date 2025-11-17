Ιπποκράτης Παπαδάτος: «Η Νέα Δημοκρατία της Πράξης, με Συμμετοχή και Ευθύνη»

Η παρουσία του Ιπποκράτη Παπαδάτου στις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας συνοδεύεται από βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και ειλικρινή διάθεση προσφοράς. Στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη και με υποψηφιότητα ως σύνεδρος, αλλά και με ενεργή συμμετοχή στη ΔΗΜ.ΤΟ Κέντρου Πόλεως στο πλευρό του Ηλία Χατζή, ο Ιπποκράτης Παπαδάτος επιλέγει να βρίσκεται παρών, ενεργός και ουσιαστικά χρήσιμος σε μια περίοδο που η συμμετοχή έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

Η «Νέα Δημοκρατία της Πράξης» δεν αποτελεί για εκείνον απλώς ένα σύνθημα. Είναι μια στάση ζωής που στηρίζεται στην ανθρώπινη επαφή, στην υπευθυνότητα και στη βαθιά ανάγκη να βλέπουμε την πολιτική να λειτουργεί με αλήθεια και συνέπεια. Σε κάθε συζήτηση, σε κάθε συνάντηση, τονίζει πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στους ανθρώπους που νοιάζονται και συμμετέχουν.

Με ζεστό βλέμμα προς την κοινωνία και με πίστη στη συλλογικότητα, ο Ιπποκράτης Παπαδάτος προσεγγίζει τον ενεργό πολίτη όχι ως αριθμό, αλλά ως συνεργάτη σε μια κοινή προσπάθεια για μια παράταξη πιο ζωντανή, πιο σύγχρονη και πιο ανθρώπινη. Η αναγέννηση για εκείνον ξεκινά από τις μικρές πράξεις· από την παρουσία, την προσφορά, την ευθύνη που αναλαμβάνει ο καθένας για το σύνολο.

Η συμμετοχή, η ευθύνη και η αναγέννηση αποτελούν όχι μόνο αξίες της παράταξης, αλλά και πηγή προσωπικής του έμπνευσης, μια διαρκής υπενθύμιση ότι η πολιτική μπορεί να παραμένει ανθρώπινη, καθαρή και δημιουργική.