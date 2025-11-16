Συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στην Έκθεση Τουρισμού HOTELIA - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε και φέτος στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της χώρας, HOTELIA-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ως φιλοξενούμενος στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κ. Σακελλαρόπουλου.

Τον Δήμο Αιγιαλείας εκπροσώπησε ο κ.Χρήστος Κανελλής, μέλος της Τουριστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας. Παράλληλα, συμμετείχαν επιχειρηματίες του τουρισμού από την περιοχή, όπως ο ξενοδόχος κ.Ηλίας Μίλτος από το Long Beach, ο κ.Παναγιώτης Χριστόπουλος και ο κ.Ανδρέας Δημητρόπουλος από τα Dimitropoulos Apartments.

Το περίπτερο επισκέφθηκαν η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και η Υφυπουργός κυρία Άννα Καραμανλή, δείχνοντας ενδιαφέρον για τις δυναμικές τουριστικές δυνατότητες της Αιγιάλειας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πολλές επαφές και B2B συναντήσεις με τουριστικούς φορείς από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Βαλκανικές χώρες, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα θετικό κλίμα και τις υψηλές προσδοκίες για τον τουρισμό της Αιγιάλειας ενόψει της νέας σεζόν και του 2026.

Ο Δήμος Αιγιαλείας συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης της περιοχής ως έναν σύγχρονο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό.