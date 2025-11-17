Το παιδί: Το Νεοχώρι βρίσκεται σε πανικό

Εξελίξεις και ανατροπές στα επόμενα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 23:00.

Η Άρτεμις, ο Δημήτρης και η Βάνα προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ της αποκάλυψης πως ο Γερμανός είναι ο ληστής της τράπεζας ενώ η Σοφία και ο Γιάννης αρχίζουν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

Το παιδί: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 35ο. Η Άρτεμις, ο Δημήτρης και η Βάνα προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ της αποκάλυψης πως ο Γερμανός είναι ο ληστής της τράπεζας. Ο Δημήτρης συναντά τον Ιβάν και οι δυο τους έχουν μια συγκινητική συζήτηση για όσα έχουν περάσει. Την ίδια στιγμή, η Σίσσυ παθαίνει κρίση πανικού όταν της αλλάζουν ατάκα στο γύρισμα, ενώ η Ιρίνα βάζει σκοπό να φτιάξει ντολμαδάκια για να ζητήσει συγγνώμη από την Ευαγγελία. Παράλληλα, η Σοφία και ο Γιάννης αρχίζουν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, ενώ ο Μιχαήλ μπλέκεται άθελά του σε μια νέα παρέα. Ο Πάκης ανακοινώνει κάτι που σπέρνει τον φόβο για το μέλλον του Νεοχωρίου.

Το παιδί: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 36ο. Το χωριό βρίσκεται σε πανικό μετά την ανακοίνωση του Πάκη για το χτίσιμο ενός φράγματος, αλλά και για τη μετάθεση του Παπά στον Έβρο. Η Μαίρη και η Μίνα αναζητούν τρόπους για να σώσουν το χωριό. Ο Μιχαήλ περνάει όμορφα με τον Πέτρο και τον Θέμη, ξεχνώντας προσωρινά τον λόγο της παρουσίας του στο Νεοχώρι. Η Άρτεμις προσπαθεί να διαχειριστεί την παρουσία του τραυματισμένου Γερμανού στο σπίτι, ενώ η Ιρίνα κάνει μια συνεδρία life coaching με τη Σίσσυ. Την ίδια στιγμή, ο Θέμης και η Σίσσυ αρχίζουν να υποψιάζονται πως οι υπόλοιποι τους κρύβουν κάτι. Η Στράτος εντοπίζει ένα κρίσιμο στοιχείο που οδηγεί στον ληστή της τράπεζας, ενώ η Ιρίνα λαμβάνει δυσάρεστα νέα από την Αθήνα.

Το παιδί: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 37ο. Ο Ιβάν επισκέπτεται το σπίτι και μετά από μια ειλικρινή συζήτηση προτείνει στον Δημήτρη να φύγουν μαζί. Η Ιρίνα ζητά από τον Μιχαήλ να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις στην Ανάβυσσο και το άδειασμα των λογαριασμών της. Την ίδια στιγμή, ο Χρησόδημος οργανώνει απεργία για να αντιδράσουν στο φράγμα το οποίο θα τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν το χωριό τους. Ο αμνήμων μπράβος φτάνει στο Νεοχώρi αναζητώντας την Ιρίνα, αλλά πέφτει πάνω στη Μαίρη και τη Μίνα, που αποφασίζουν να τον βοηθήσουν. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας ειδικός ερευνητής καταφθάνει στο χωριό για να εξιχνιάσει τη ληστεία της τράπεζας.

Το παιδί: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 38ο. Η άφιξη του αμνήμονα στο Νεοχώρι ξαφνιάζει την Ιρίνα η οποία προσπαθεί να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση και τι συνέβη στην Τάνια. Παράλληλα, ο Δημήτρης καλείται να διαχειριστεί την αναχώρηση του Ιβάν.