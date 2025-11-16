Νέα ταυτότητα: Ποιους πρέπει να ενημερώσεις για το νέο αριθμό

Αποφάσισες πως ήλθε η ώρα να αποκτήσεις τη νέα ταυτότητα.

Κλείνεις (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά) το ραντεβού σου με ένα αστυνομικό τμήμα (όπου βρεις νωρίτερα ώρα) και όταν κοντοζυγώνει η ημέρα της επίσκεψης σου στο ΑΤ για το ραντεβού κατάθεσης αίτησης, πληρώνεις (ηλεκτρονικά) τα δυο παράβολα.

Θα τα βρεις στο Gov.gr στο Hλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο).

Το ένα είναι υπέρ του Δημοσίου (αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης-πιστοποίησης; και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς) και κοστίζει 10 ευρώ. Ο Κωδικός είναι 4485. Το δεύτερο είναι ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, των 0.50 ευρώ -κωδικός 2043.

Για τους πολύτεκνους (ιδιότητα που αποδεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό, όπως το βιβλιάριο πολυτέκνων), υπάρχει ειδικό παράβολο αξίας 5 ευρώ (κωδικός 4486).

Σε περίπτωση λάθους, υπάρχει η δυνατότητα αίτησης επιστροφής χρημάτων.

Οι οδηγίες λένε να τα εκτυπώσεις, μετά την πληρωμή, ωστόσο ο αστυνομικός που με εξυπηρέτησε μου είπε πως φαίνεται στο σύστημα. Δεν χάνεις ωστόσο, κάτι να έχεις πρόχειρα τα emails που θα λάβεις, με την πληρωμή.

Η ομάδα αίματος, Προσωπικός Αριθμός και η φωτογραφία

Χρειάζεται και ο Προσωπικός Αριθμός που αντικαθιστά τους επί μέρους αριθμούς που χρησιμοποιούνταν στις συναλλαγές με το Δημόσιο (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός ταυτότητας κ.α.) και αναγράφεται πια, στις ταυτότητες. Από τις 6/11 βγαίνει αυτόματα. Έως τότε μπορούσες να επιλέξεις τους 2 από τους 3 χαρακτήρες που θα συνοδεύουν το ΑΦΜ σου.

Ιδανικά καλό είναι να ξέρεις και την ομάδα αίματος που έχεις. Αν δεν την ξέρεις, δεν θα σημειωθεί -είναι στα προαιρετικά.

Αν δεν έχεις βγάλει φωτογραφίες σε πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο (και δεν τις έχεις “ανεβάσει” στο Gov), θα σου βγάλουν στο ΑΤ που θα πας.

Θα μετρήσουν το ύψος σου (δύσκολα θα συμφωνήσετε για αυτό που θα αναγραφεί τελικά, στην ταυτότητα), θα τυπώσουν τα πάντα, θα τα ελέγξεις (για τυχόν λάθη), θα τα υπογράψεις και θα φύγεις, αφού πρώτα σε ενημερώσουν πως η ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε 10 μέρες.

Όταν θα πας να την πάρεις, φρόντισε να έχεις λίγο χρόνο να ανανεώσεις τα στοιχεία σου εκεί που πρέπει.

Ποιοι ενημερώνονται αυτόματα για τη νέα ταυτότητα

Με την αλλαγή ταυτότητας, η Αστυνομία που την εκδίδει, εισάγει τα νέα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, μέσω του ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει πως ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, οι συνδεδεμένες με αυτό, δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ο ΕΦΚΑ, σε ΔΟΥ/ΑΑΔΕ, το ΚΕΠ, το Μητρώο Αρρένων στην στρατολογία, η ΕΡΓΑΝΗ (για εργαζομένους), η Αστυνομία (ποινικό μητρώο) και το υπουργείο Μεταφορών σε περίπτωση έκδοσης νέου διπλώματοςοδήγησης (δεν αλλάζει αυτόματα στο παλιό).

Χρησιμοποίησε το Ε.Μ.Επ. (notify.gov.gr) για βεβαιωθείς ως προς την ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας σε δημόσιους φορείς

Ποιους πρέπει να ενημερώσεις εσύ για τη νέα ταυτότητα

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας, οφείλεις να ενημερώσεις τους ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους “συνεργάζεσαι” για τα νέα δεδομένα/αποδεικτικά, προκειμένου να αποφύγεις προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαιο κλπ. Είναι

όλες οι τράπεζες στις οποίες έχεις λογαριασμό ή κάρτα(γίνεται online στο Ενημέρωση Στοιχείων που υπάρχει στο e-banking και φυσικά, δια ζώσης),

ο εργοδότης σου (παραδίδεις φωτοτυπία της νέας ταυτότητας στον HR ή τη μισθοδοσία και αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, στον λογιστή σου),

οι εταιρείες που έχεις ασφάλεια (αυτοκινήτου, υγείας, σπιτιού ζωής) online ή με email και τη φωτοτυπία της νέας ταυτότητας,

οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και Internet (ή επισκέπτεσαι κατάστημα ή το κάνεις online στο “Αλλαγή Στοιχείων” της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας),

η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και το Φυσικό Αέριο, όπου έχεις λογαριασμούς στο όνομα σου, εφόσον η ταυτότητα είναι καταχωρημένη για πάγια εντολή ή αίτηση,

το e-banking και οι εφαρμογές κινητού (Viva Wallet, Revolut κλπ), όπου “ανεβάζεις” φωτογραφία της νέας ταυτότητας στο προφίλ,

το γυμναστήριο ή ο σύλλογος σου ή όπου αλλού έχεις κάρτα μέλους, με αριθμό ταυτότητας,

τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα ιατρικά κέντρα που έχεις ιατρικό φάκελο, με τον παλιό αριθμό και

τα e-shops και οι πλατφόρμες, όπου έχεις αποθηκεύσει την ταυτότητα για παραλαβή πακέτων ή επαλήθευση.

Η ενημέρωση των τραπεζών πρέπει να γίνει άμεσα, του εργοδότη εντός μιας εβδομάδας, των ασφαλειών και των παρόχων εντός ένα μήνα και των λογαρισμών ρεύματος, νερού το συντομότερο δυνατό -για να μη ξεχαστείς.