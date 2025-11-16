Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές μετά άγριο βλέμμα στην Μις Παλαιστίνη: Καταγγέλλει ότι το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ

Η 27χρονη Μελάνι Σιράζ μίλησε στη New York Post, τονίζοντας: «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης»
Απειλές για τη ζωή της δέχεται η Μις Ισραήλ Μελάνι Σιράζ μετά από το βίντεο που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος και στο οποίο κοιτάει «απαξιωτικά» και «εχθρικά» τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, τη στιγμή που στέκονται δίπλα δίπλα στη σκηνή.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ μετά το περιστατικό στο οποίο φαίνεται ρίχνει μια άγρια ματιά προς την Μις Παλαιστίνη Ναντίν Αγιούμπ περνά μια κόλαση.
Η 27χρονη Μελάνι Σιράζ μίλησε στη New York Post, τονίζοντας: «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». Παράλληλα ανέφερε πως «είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο».
Το βίντεο που προκάλεσε τις αντιδράσεις τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια τελετής πριν από τον τελικό του Miss Universe και αναρτήθηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Μις Παλαιστίνης
Η Μις Ισραήλ όμως δίνει την δική της εκδοχή για το βίντεο λέγοντας ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έχει υποστεί «παραπλανητικό μοντάζ», επισημαίνοντας πως «οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς» και πως στόχο έχουν να τη δυσφημίσουν.
Λήψεις πάντως που έχουν τραβηχτεί από την σκηνή φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα όσα λέει η Σιράζ. Και αυτό διότι η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη, γεγονός που δείχνει ότι το υποτιθέμενο βλέμμα δεν απευθυνόταν σε εκείνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.
Να σημειωθεί ότι το βίντεο που προκάλεσε το σάλο συνοδεύονταν από το τραγούδι «Unstoppable» της Sia και σχολιαζόταν με φράσεις όπως «Το Ισραήλ κοιτάζει τη πραγματική βασίλισσα» και «Τι συμβαίνει με το κορίτσι στο πίσω μέρος;», εντείνοντας τη διαδικτυακή στοχοποίηση της Σιράζ.
Μετά μάλιστα την αναδημοσίευση του βίντεο από τη Μπέλα Χαντίντ που έχει εκφραστεί ουκ ολίγες φορές της Παλαιστίνης η υπόθεση έκανε τον γύρο του κόσμου. Η Σιράζ ανέφερε… «Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να με παρουσιάσει αρνητικά και να δημιουργήσει ένα αφήγημα ζήλιας».
