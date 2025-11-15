Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 16 και τη Δευτέρα 17-11-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΗΛΕΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΛΑΪΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ,ΕΥΓΕΝΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο ,μητέρα, κόρη,αδελφή & θεία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

ΕΤΩΝ:45

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 16-11-2025 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Λάγγουρα Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στο Κάλφα Τριταίας}

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Αντώνιος Μονόλιθος

Ο ΥΙΟΣ:Χρήστος

Η ΜΗΤΕΡΑ:Χάιδω Καραλή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Νικόλαος & Χρυσάνθη Καραλή,Ηλίας & Μάρθα Καραλή



ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ

(ΕΤΩΝ 93)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 17/11/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καλάνου (Δήμου Ερυμάνθου).

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

Γεώργιος & Ευδοκία Τσάκωνα

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σολομού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 316106 – Κιν.: 6972 119124

------------