Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 16 και τη Δευτέρα 17-11-2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΛΑΪΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ,ΕΥΓΕΝΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο ,μητέρα, κόρη,αδελφή & θεία
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ:45
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 16-11-2025 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Λάγγουρα Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στο Κάλφα Τριταίας}
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Αντώνιος Μονόλιθος
Ο ΥΙΟΣ:Χρήστος
Η ΜΗΤΕΡΑ:Χάιδω Καραλή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Νικόλαος & Χρυσάνθη Καραλή,Ηλίας & Μάρθα Καραλή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ
(ΕΤΩΝ 93)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 17/11/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καλάνου (Δήμου Ερυμάνθου).
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
Γεώργιος & Ευδοκία Τσάκωνα
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
