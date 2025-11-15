Οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας κλείνουν συμβολικά στις 19 Δεκεμβρίου

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε το συμβολικό κλείσιμο όλων των δήμων την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, οι δήμοι της περιοχής θα συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, μία ημέρα πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στις 13 Νοεμβρίου, μετά την ενημέρωση του προέδρου κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου για τα συμπεράσματα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Εκφράστηκε εκ νέου έντονη ανησυχία για την επίλυση των βασικών αιτημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για τη συνεχιζόμενη απαξίωση του θεσμού από την κυβέρνηση και το ΥΠΕΣ.

Στη βάση αυτή, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε επίσης:

Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Τη διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης εκπροσώπων της ΠΕΔ στην Πάτρα, στην αγορά «ΑΡΓΥΡΗ», πριν από τις κινητοποιήσεις.

Αντίδραση για την έκτακτη χρηματοδότηση των 105 εκατ. ευρώ

Έντονη ήταν και η διαμαρτυρία του Δ.Σ. σχετικά με την πρόταση της ΚΕΔΕ προς το ΥΠΕΣ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των 105 εκατ. ευρώ. Μετά από εισήγηση του δημάρχου Θέρμου κ. Σπύρου Κωνσταντάρα, τονίστηκε ότι η επιλογή να δοθούν 1,5 εκατ. ευρώ για το τέλος ταφής στους εννέα δήμους της Πελοποννήσου παραβιάζει προηγούμενες αποφάσεις και δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης.

Η ΠΕΔ ζητά:

Άμεση ανάκληση της εισήγησης και μη έκδοση απόφασης από το ΥΠΕΣ.

Τήρηση και πλήρη εφαρμογή των εγκεκριμένων κριτηρίων κατανομής.

Κοινή στάση από όλες τις ΠΕΔ της χώρας.

Ενίσχυση χρηματοδότησης εκδηλώσεων

Το Δ.Σ. ενέκρινε την αύξηση κατά 30% του συνολικού ποσού επιχορηγήσεων για εκδηλώσεις των δήμων το 2026.

Παράλληλα, η επιπλέον χρηματοδότηση για τις εμβληματικές εκδηλώσεις των Δήμων Καλαβρύτων, Ι.Π. Μεσολογγίου, Αρχαίας Ολυμπίας και Πατρέων αυξάνεται από 7.000 σε 12.000 ευρώ.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon Europe

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Horizon Europe “Alerts for Resilient Earth Futures” (APEF), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των τοπικών αρχών απέναντι σε φυσικούς κινδύνους όπως πλημμύρες και πυρκαγιές.

Τέλος, αποφασίστηκε ο ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπές και εγκρίθηκαν οι τρέχουσες δαπάνες.