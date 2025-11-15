Ντόναλντ Τραμπ για BBC: «Θα ζητήσω αποζημίωση έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους πως την επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη Βρετανία αξιώνοντας αποζημίωση έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One για το BBC… «Θα τους μηνύσουμε για ποσό μεταξύ ενός και πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιθανώς κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω. Έχουν παραδεχτεί ότι έκαναν απάτη. Άλλαξαν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας… «Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ θυμωμένος με αυτό που συνέβη, όπως μπορείτε να φανταστείτε, επειδή δείχνει ότι το BBC μεταδίδει ψευδείς ειδήσεις». Πρόσθεσε μάλιστα ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα του BBC στον Βρετανό πρωθυπουργό Κiρ Σταρμερ, ο οποίος έχει υποστηρίξει την ανεξαρτησία του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, αποφεύγοντας όμως να πάρει θέση εναντίον του Τραμπ. «Θα τον καλέσω το Σαββατοκύριακο. Μου τηλεφώνησε ο ίδιος. Είναι πολύ ντροπιασμένος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε συνέντευξή του επίσης στο βρετανικό δεξιό τηλεοπτικό κανάλι GB News, ο Τραμπ είπε ότι η επεξεργασία ήταν «αδύνατο να γίνει πιστευτή» και τη συνέκρινε με παρέμβαση στις εκλογές. «Έκανα μια όμορφη δήλωση και την μετέτρεψαν σε μια όχι όμορφη δήλωση», είπε. «Το fake news είναι ένας εξαιρετικός όρος, μόνο που δεν είναι αρκετά ισχυρός. Αυτό είναι πέρα από ψεύτικο, είναι διαφθορά».

Σύμφωνα με όσα είπε η συγγνώμη του BBC δεν ήταν αρκετή. «Όταν λες ότι είναι ακούσιο, υποθέτω ότι αν είναι ακούσιο, δεν ζητάς συγγνώμη. Έκοψαν δύο μέρη της ομιλίας που απέχουν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους. Είναι απίστευτο να παρουσιάζουν την ιδέα ότι έκανα αυτή την επιθετική ομιλία που οδήγησε σε ταραχές. Το ένα με έκανε να φαίνομαι κακός, ενώ το άλλο ήταν μια πολύ καθησυχαστική δήλωση».

Να σημειωθεί ότι την Πέμπτη, το BBC έστειλε επιστολή στον Λευκό Οίκο ζητώντας συγγνώμη από τον αμερικανό πρόεδρο για το ντοκιμαντέρ «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;» («Trump: A Second Chance?») που προβλήθηκε από την εκπομπή Panorama τον Οκτώβριο του 2024. Υπογραμμίζει όμως πως δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ να προσφύγει σε αστικά δικαστήρια σχετικά με το ντοκιμαντέρ, που οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν δυσφημιστικό.

Η βρετανή υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι ήταν σωστό εκ μέρους του BBC να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή «Panorama» του BBC λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, είχαν συρραφεί τρία τμήματα ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο. Η επεξεργασία της ομιλίας του δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ παρακινούσε τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Δικηγόροι του Τραμπ είχαν απειλήσει το BBC με αγωγή για αποζημίωση έως και ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, αν δεν απέσυρε το ντοκιμαντέρ, αν δεν ζητούσε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και αν δεν τον αποζημίωνε για οικονομική και ηθική βλάβη.