Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15-11-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε το Σάββατο 15-11-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά του: Νικόλαος Βασιλάκης, Σωτήρης Βασιλάκης, Αλέξανδρος Βασιλάκης

Τα εγγόνια του: Ευανθία, Γεώργιος, Μυρτώ

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------------

