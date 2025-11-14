Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε το Σάββατο 15-11-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά του: Νικόλαος Βασιλάκης, Σωτήρης Βασιλάκης, Αλέξανδρος Βασιλάκης
Τα εγγόνια του: Ευανθία, Γεώργιος, Μυρτώ
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr