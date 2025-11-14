Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15-11-2025

Κηδείες - Πένθη

Τα παιδιά του: Νικόλαος Βασιλάκης, Σωτήρης Βασιλάκης, Αλέξανδρος Βασιλάκης

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Κηδεύουμε το Σάββατο 15-11-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr