Δίκη Βαλυράκη: «Ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή» κατέθεσε ο Αθ. Παπαθεοδώρου

Με την κατάθεση του Αθανάσιου Παπαθεοδώρου, αδελφού της Μίνας Βαλυράκη, συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

«Μου τηλεφώνησε η αδελφή μου από την ανησυχία της και με ενημέρωσε. Ημουν παρών κατά την εύρεση της σορού. Η θέση που βρέθηκε η σορός… ήταν δεδομένο ότι θα βρεθεί εκεί. Ηταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Υπήρχαν κι άλλα πράγματα που δεν φαινόντουσαν λόγω της στολής. Ηταν χτυπημένος πολύ στο πρόσωπο, στη γνάθο και τεράστιο σφάξιμο στον λαιμό. Ηταν διαμελισμένος και το αίμα που έβγαλε από τα αυτιά ήταν επειδή βγήκε η κουκούλα», περιέγραψε ο μάρτυρας.

Οπως περιέγραψε, γνώρισε τους αυτόπτες μάρτυρες όταν ένα ενδιάμεσο πρόσωπο επικοινώνησε με την οικογένεια. «Συναντηθήκαμε την 1η Απριλίου 2021 στο λιμανάκι της Χαλκίδας. Τους συνάντησα και ο Ασμάνης άρχισε να μου λέει τι πίστευε ότι συνέβη. Εκτοτε τον έχω δει αρκετές φορές», είπε ο κ. Παπαθεοδώρου. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο μάρτυρας, ένας εκ των μαρτύρων του εκμυστηρεύτηκε ότι δέχεται πιέσεις για όσα κατέθεσε και του γίνεται πόλεμος.

Εισαγγελέας: Ο ενδιάμεσος τι σας είπε;

Μάρτυρας: Συστηθήκαμε και με πήγε στο καΐκι να γνωρίσω τον Ασμάνη. Αυτός μου έλεγε τι πιστεύει ότι είχε συμβεί. Μου είπε ότι είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον τότε δικηγόρο της οικογένειας, αλλά δεν μας το είπε. Του είπα να βρει στοιχεία και να μιλήσουμε.

Εισαγγελέας: Ο Ασμάνης σας είπε να σας πω «τι πιστεύω ότι έχει συμβεί»; Φέρεται ως αυτόπτης… δεν έπρεπε να σας πει τι ξέρει;

Μάρτυρας: Φοβόταν να μιλήσει στην αρχή. Γι’ αυτό τα είπε έτσι στην αρχή. Αυτό εκτιμώ και αυτό μου είπε αργότερα δηλαδή. Δεν ήταν επιλογή του Ασμάνη να μου μιλήσει. Τον έφερε ο Παύλος και τον «έδωσε». Δεν ήταν προετοιμασμένος. Είχε τους φόβους του. Εξάλλου του πήρε 15 μέρες μέχρι να το πάρει απόφαση. Εγώ έμαθα ότι ήταν τελικά αυτόπτης από την εκπομπή της Νικολούλη.

Επειτα από 15 μέρες επικοινωνήσαμε και μου είπε «πάει καλά, σε λίγες ημέρες θα μάθεις». Αυτό μου είπε. Εγώ θεωρούσα ότι κάνει έρευνα όπως του είπα εγώ, δεν ήξερα ότι ήταν ο ίδιος ο αυτόπτης. Δεν ήξερα ότι θα πάει να μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή. Με πήραν από το κανάλι και μου είπαν ότι έχουν αυτόπτη μάρτυρα και να πάω στην εκπομπή», ανέφερε ο μάρτυρας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις που δέχτηκε από την υποστήριξη κατηγορίας, ο κ. Παπαθεοδώρου εκτίμησε πως ο αυτόπτης μάρτυρας αρχικά φοβόταν να καταθέσει επειδή υπήρχαν φήμες ότι η οικογένεια Βαλυράκη χρηματίζει μάρτυρες και το κλίμα στον περιοχή ήταν κακό. «Μόλις τον είδα στην τηλεόραση κατάλαβα αμέσως ότι είναι ο άνθρωπος που είχα μιλήσει κι εγώ», είπε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε πως «την επόμενη ημέρα όταν κλήθηκε από το λιμεναρχείο δεν το παραδέχτηκε γιατί φοβήθηκε. Μου είπε ότι “με πίεσαν, είχαν τον εισαγγελέα στο τηλέφωνο και μου έλεγαν πες τα τώρα όπως πρέπει γιατί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές”. Αυτά μου περιέγραψε», είπε ο κ. Παπαθεοδώρου.

Σε σημείο της κατάθεσής του υποστήριξε πως «ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή», περιγράφοντας νωρίτερα όλη τη διαδρομή του Σήφη Βαλυράκη και συνδέοντάς τη με τη δολοφονία του, όπως είπε. «Στη νύχτα όταν δεν θέλεις κάποιον τον εκτελείς. Στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε ατύχημα…», είπε απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της έδρας σχετικά με το πώς συνδέει τη διαδρομή του Βαλυράκη με την ανθρωποκτονία την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες.