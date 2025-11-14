Δίωξη των 44 «υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» για πάνω από 1.000 απάτες

Υπό δρακόντεια μέτρα της αστυνομίας μετήχθησαν οι 44 συλληφθέντες Ρομά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για τις απάτες και τις κλοπές που διέπρατταν, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, αστυνομικούς ή άλλους δημόσιους λειτουργούς , αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των 44 συλληφθέντων.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με υπολογιστή, της κακουργηματικής πλαστογραφίας και του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Σε έναν ανήλικο αποδόθηκε και η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Χθες, είχε προηγηθεί αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση της συγκεκριμένης σπείρας.

Για τους 44 συλληφθέντες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ταυτοποιήσει την εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.