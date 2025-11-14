Φόρουμ Διαλόγου για την παρακολούθηση σεισμικών ρηγμάτων, στο πλαίσιο του έργου TRANSFORM²

"Με στόχο την προώθηση της δημόσιας ασφάλειας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα υποστηρίξει τη συνεχή παρακολούθηση και κατανόηση των σεισμικών φαινομένων πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο: «Ερευνητικές Σεισμολογικές Υποδομές Νέας Γενιάς: Συνδέοντας την Έρευνα, την Πολιτική Προστασία και την Καινοτομία» στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025", αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και συνεχίζει:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διοργάνωσαν την πρώτη ημερίδα του έργου TRANSFORM² το οποίο συντόνισε το Τμήμα Γεωλογίας.

H σεισμική δραστηριότητα και η αντισεισμική προστασία είναι σταθερά ψηλά στο ενδιαφέρον και τις συζητήσεις φορέων, επιστημονικών συλλόγων αλλά και της κοινωνίας τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης αναφέροντας στον χαιρετισμό του: «Βρισκόμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, κάτι που καθιστά την υποχρέωση όλων όσοι βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης να παρακολουθούμε διαρκώς το θέμα, να προσπαθούμε όσο μπορούμε να ενημερωνόμαστε πρώτα εμείς και ακολούθως να ενημερώνουμε την κοινωνία. Πρέπει να εστιάσουμε στην καλύτερη γνώση των δεδομένων που μας δίνει η επιστήμη και η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των Φορέων και των κοινωνιών μέσα από τα καινοτόμα εργαλεία που έχουμε».

Στη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις στην παρακολούθηση και κατανόηση της σεισμικότητας, τη λειτουργία των σεισμολογικών ερευνητικών υποδομών νέας γενιάς και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την πολιτική προστασία και την καινοτομία.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης, ο Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Π.E. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ο Δρ Βασίλειος Μώκος, Γενικός Διευθυντής ΟΑΣΠ, ο Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Ηλίας, του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Συντονιστής του έργου TRANSFORM², ο Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, ο Καθηγητής Γεώργιος Τσόφλιας, University of Kansas, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του έργου TRANSFORM², ο Δρ Δημήτριος Παρώνης, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου TRANSFORM², ο Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Π.E. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ο Δρ Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΤΣΑΚ/Μ.Ε. ΟΑΣΠ, ο Δρ Βασίλειος Καραστάθης, Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Dr Alexandru Marmureanu, National Institute of Research and Development for Earth’s Physics, Romania, ο Dr John Clinton, ETH Zurich, Switzerland, ο Dr Frédéric Guattari, President and Co-founder MAÅGM, France, ο Άρης Σταθόπουλος-Βλάμης, Τεχνικός Διευθυντής ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ο Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Καπετανίδης, Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών.