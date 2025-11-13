Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς

Διαγράφει και επιστρέφει φόρους ακινήτων η εφορία, αναδρομικά και από το μακρινό 2014, πέραν δηλαδή και από της τυπικής διορίας των τριών ετών για παραγραφή του δικαιώματος των ιδιωτών να λάβουν αναδρομικά από το δημόσιο.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επιστρέφονται ποσά ΕΝΦΙΑ για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ετών 2014–2019. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε με τον νόμο στις αρχές του έτους όταν ψηφίστηκε ο νέος Τελωνειακός Κώδικας (άρθρο 210 του 5193/2025), ο οποίος πρόσθεσε ειδική διάταξη (στο άρθρου 6 του ν. 4223/2013), επιτρέποντας –κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής– την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2025 για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους.

Με άλλα λόγια, όποιος ιδιοκτήτης πλήρωσε ΕΝΦΙΑ για ακίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε ο ίδιος (π.χ. γραφείο, κατάστημα ή εργαστήριο) κλπ, ενώ θα έπρεπε να απαλλάσσεται, μπορεί να λάβει την επιστροφή των χρημάτων.

Η επιστροφή ΕΝΦΙΑ αφορά στα πρόσωπα που υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2014 έως 2019, κατ' εφαρμογή της νέας διάταξης. Πρόκειται για χιλιάδες περιπτώσεις, κυρίως μικρών επαγγελματιών και εταιρειών με επαγγελματικά ακίνητα, που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν δηλώσει σωστά την ιδιοχρησιμοποίηση, είτε λόγω λαθών στο Ε9 είτε επειδή δεν γνώριζαν ότι η χρήση του ακινήτου από την ίδια την επιχείρηση απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Μετά την υποβολή του διορθωμένου Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι:

- Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν εντός της προβλεπόμενης για κάθε έτος προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού του φόρου.

- Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω τροποποιητικών δηλώσεων ορίστηκε έως και την 30ή Ιουνίου 2025.

- Δεδομένου ότι με τη σχετική διάταξη, αφενός χορηγήθηκε - κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής - η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για ακίνητα για τα οποία δεν δηλώθηκε η ιδιοχρησιμοποίησή τους κατά τα ως άνω αναφερόμενα έτη, αφετέρου δεν προβλέφθηκε απαγόρευση επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ, τα οποία τυχόν προκύπτουν προς επιστροφή κατόπιν εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν βάσει της ανωτέρω διάταξης, επιστρέφονται.