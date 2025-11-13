Ηλεία: Θλίψη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Αλιφείρας Δήμου Γεωργακόπουλου

Θλίψη προκάλεσε στον αυτοδιοικητικό κόσμο και σε όσους τον γνώριζαν η είδηση του θανάτου του Δήμου Γεωργακόπουλου, πρώην Δημάρχου Αλιφείρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Δήμος Γεωργακόπουλος υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας το αποτύπωμά του μέσα από το έργο και τη στάση του στα κοινά. Διετέλεσε Δήμαρχος στον πρώην Δήμο Αλιφείρας την περίοδο 2007–2010, έως την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» που οδήγησε στη συνένωση των ΟΤΑ του Νομού Ηλείας.

Με αφορμή την απώλειά του, ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας–Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, απέστειλε συλλυπητήριο τηλεγράφημα προς την οικογένεια του εκλιπόντος, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ενός ανθρώπου που προσέφερε με ήθος και αφοσίωση στην Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδρίτσαινας–Κρεστένων συνεδρίασε εκτάκτως και εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο αποχαιρετά τον πρώην Δήμαρχο και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η κηδεία του Δήμου Γεωργακόπουλου θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11 π.μ., στο Νεκροταφείο του Βύρωνα Αττικής.

