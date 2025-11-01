Σε ποια χώρα της Ευρώπης οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να περπατούν έξω τη νύχτα;

Και η διαφορά που εντοπίζεται ανάμεσα στα δύο φύλα

Ο νέος Παγκόσμιος Δείκτης Ασφάλειας φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για το πώς νιώθουν οι Ευρωπαίοι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στις πόλεις τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι πολίτες της Ιταλίας και της Γαλλίας αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς όταν περπατούν μόνοι τους τη νύχτα,ακόμη και σε σύγκριση με χώρες όπως το Ιράκ, η Ρουάντα και το Μπαγκλαντές. Στην έκδοση του Global Safety Report για το 2025, μόνο μία ευρωπαϊκή χώρα καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των χωρών με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας: η Νορβηγία, με ποσοστό 91%. Η Δανία και το Κόσοβο, με 89%, κατατάσσονται επίσης ψηλά, στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, 11η και 12η σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίθετα, η Ιταλία έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, μόλις 60%, κατατάσσοντας τη στη 95η θέση παγκοσμίως – κάτω ακόμα και από χώρες που μαστίζονται από συγκρούσεις, όπως η Ουκρανία (62%), η Νικαράγουα (63%), η Μαυριτανία (64%) και το Νίγηρα (67%). Η Γαλλία, στην 56η θέση με 73%, βρίσκεται ψηλότερα από την Ιταλία, αλλά υστερεί σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Ισπανία (81%), η Γερμανία (78%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76%), αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης, όπως η Αίγυπτος (82%), το Μπαγκλαντές (74%) και το Μπελίζ (74%).

Η θέση της Ευρώπης σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο

Η έρευνα της Gallup, που κάλυψε 145.170 ενήλικες σε 144 χώρες και εδάφη, αποκαλύπτει επίσης πώς συγκρίνεται η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 73% των ενηλίκων δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές να περπατά μόνο του τη νύχτα στην πόλη ή την περιοχή όπου ζει. Αυτό είναι και το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2006, με αύξηση 13% την τελευταία δεκαετία. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, «παρά τον αυξανόμενο αριθμό ένοπλων συγκρούσεων που ζούμε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς στην κοινότητά τους». Η περιοχή με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας είναι η Ασία-Ειρηνικός (79%), με τη Δυτική Ευρώπη στη δεύτερη θέση (77%) και ακολουθούν η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (74%). Οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (εκτός Ρωσίας) σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο στην αίσθηση ασφάλειας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με αύξηση 34 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας το 71%. Στον αντίποδα, η Βόρεια Αμερική και η υποσαχάρια Αφρική είναι οι μόνες περιοχές όπου η αίσθηση ασφάλειας έχει μειωθεί από το 2006 (-4%).

Η σοβαρή διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες

Η Gallup επισημαίνει και μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα φύλα: παγκοσμίως, το 32% των γυναικών δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλές να περπατά τη νύχτα, σε αντίθεση με το 21% των ανδρών. Πέντε από τις δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη ψαλίδα ανάμεσα στα φύλα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαφορά στην Ευρώπη, με 32 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά ανάμεσα στην αίσθηση ασφάλειας των ανδρών (76%) και των γυναικών (44%) που περπατούν μόνες τη νύχτα. Σύμφωνα με την έκθεση, «το 56% των σκόπιμων ανθρωποκτονιών όπου το θύμα είναι γυναίκα ή κορίτσι διαπράττονται από κάποιον οικείο ή μέλος της οικογένειας, σε σύγκριση με 11% όταν το θύμα είναι άνδρας. Ενώ οι άνδρες είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα θανατηφόρας βίας σε δημόσιο χώρο, τα ποσοστά μη θανατηφόρας βίας είναι πολύ πιο κοντά ανάμεσα στα δύο φύλα», προσθέτουν οι συντάκτες.