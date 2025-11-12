Σαν ταινία: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη

Κάποιοι αναλυτές θεωρούν πως η πτώση του Ποκρόφσκ είναι θέμα χρόνου

Εικόνες που θύμισαν ταινία σε στυλ Mad Max καταγράφηκαν στα περίχωρα της πόλης Ποκρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας με Ρώσους στρατιώτες να προελαύνουν υπό την κάλυψη της πυκνής ομίχλης. Οι στρατιώτες φαίνονται να προχωρούν μέσα στην ομίχλη άλλοι με μοτοσικλέτες και άλλοι στις οροφές κατεστραμμένων αυτοκινήτων και φορτηγών καθώς η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της προχώρησαν επίσης περαιτέρω προς το Κουπιάνσκ.

Το 7ο Αερομεταφερόμενο Σώμα της Ουκρανίας αναφέρει ότι οι καιρικές συνθήκες, ιδίως η πυκνή ομίχλη, ώθησαν τη Μόσχα να εντείνει τις προσπάθειές της να μεταφέρει όλο και περισσότερους στρατιώτες στην κατεστραμμένη πόλη και στη συνέχεια να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις. Όπως σημειώνει το BBC οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο να καταλάβουν την πόλη, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η ομίχλη ευνοεί τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για κατάσταση που παραμένει δύσκολη. Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο το βίντεο γυρίστηκε στα νότια προάστια της πόλης, στον αυτοκινητόδρομο Σελιντόφ-Ποκρόφσκ.

