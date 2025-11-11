ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Νίκος Τσάμης με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο Νίκος Τσάμης συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Προϊστάμενος στον Δήμο Καλαβρύτων, ο Νίκος Τσάμης είναι από το 2016 πρόεδρος της τοπικής ΔΗΜ.Τ.Ο. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ίδιος υπηρετεί με προσήλωση επί δεκαετίες τις αξίες και τα ιδανικά της Νέας Δημοκρατίας, ευρισκόμενος στην πρώτη γραμμή του αγώνα ακόμη και σε δύσκολα χρόνια, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αείμνηστο πατέρα του Γεώργιο Τσάμη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της τοπικής Οργάνωσης Καλαβρύτων.

Σε δήλωσή του για τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Νίκος Τσάμης αναφέρει τα εξής:

«Με απόλυτη πίστη στις αξίες και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνω την αμέριστη στήριξή μου στον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του Προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος με ήθος, συνέπεια και πολυετή προσφορά στην παράταξη και στην κοινωνία της Αχαΐας. Διακρίνεται για την ενωτική του διάθεση, την οργανωτική του ικανότητα και την αποφασιστικότητά του να φέρει τη Νέα Δημοκρατία ακόμη πιο κοντά στους πολίτες.

Είμαι βέβαιος ότι με τον Αντώνη Κουνάβη στο τιμόνι της ΔΕΕΠ, η Αχαΐα θα συνεχίσει να προοδεύει με ενότητα, σχέδιο και πίστη στο κοινό μας όραμα για μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και ανοιχτή σε όλους»".