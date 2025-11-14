Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16/11/2025

Κηδείες - Πένθη

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 40 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΜΥΡΙΑΜ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΕΤΩΝ 79 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α : ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ κ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ. Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Η : ΝΙΚΗ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α : ΘΗΡΕΣΙΑ κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 15-11-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΛΑΚΗ) ΓΕΩΡΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 89 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας TA ПΑIΔIA TOY: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 15-11-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 92 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ (ΛΟΓΙΣΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ) - ΕΤΩΝ 69 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΩΣΗ - ΚΑΡΑΒΙΑ Η ΚΟΡΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ χήρας ΓΕΩΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ (ΑΝΝΑΣ) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ NEKTAΡIOY ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ. ΜΑΝΤΕΛΗ {ΕΤΩΝ 63} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ Η ΜΗΤΕΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΤΕΛΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ χήρας ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 15-11-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΗ ΕΤΩΝ 83 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΥΓΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΡΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ κ ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α : ΕΛΕΝΗ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α : ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΚΥΛΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α : ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΓΑΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ κ ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΧΟΣ Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 76 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΗΜΩ ΚΑΙ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (χήρας) ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΕΤΩΝ 75 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ, ΖΑΦΕΙΡΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΡΜΕΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ, ΒΑΣΩ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (χήρας) ΚΩΝ. ΝΑΤΣΗ ΕΤΩΝ 63 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑΤΣΗ, ΑΘΗΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝ. ΚΟΣΙΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΙΑΓΟΥΡΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΙΜΠΙΝΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΜΠΙΝΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΡΓΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΦΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΦΑΚΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 16/11/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΡΟΥΜΑΝΟΥ (ΕΤΩΝ 76) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Ολυμπία Τα παιδιά: Βασίλειος & Ευγενία Ρουμανου, Μαρία Ρουμανου, Φωτεινή & Χρήστος Τασσόπουλος Τα εγγόνια; Γιαννούλα, Ανδρέας, Δημήτριος, Χριστίνα, αβάπτιστο. Οι αδελφοί Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. *Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος Ευβοίας 184 – Πάτρα, Τηλ. 2610 426 787, 6973 698042 - 690 6611060, Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡ. ΤΖΩΡΑ {ΕΤΩΝ 87} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ), 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ {ΕΤΩΝ 74} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΛΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ ΓΙΑΝΝΕΑ {ΕΤΩΝ 78} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΕΑ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ & ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΑΠΑΣΑΡΔΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΥΛ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΕΤΩΝ 80 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] -------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΏΡΑ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΠΑΝ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΕΙΔΑΚΗ ΕΤΏΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΌΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ & ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΙΩΤΑ χήρα ΣΠΥΡΙΔ. ΖΗΚΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΓΕΝΊΑ ΣΤΡΕΙΔΑΚΗ. ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής Αγίου Βασιλείου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔ. ΖΑΚΙΝΗ-ΤΑΒΑΡΗ (ΕΤΩΝ 72) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:

ΑΡΓΥΡΩ & ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ Η ΘΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου Πατρών εξάμηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΣΤΡΕΚΛΑ (ΕΤΩΝ 79) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΛΩΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΤΡΕΚΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΟΠΗ, ΒΑΣΩ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΙΦΙΓΕΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448 ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Γλαύκου Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΜΗΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΝΙΑ (ΕΤΩΝ 82) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΗΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΗΛΑ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 16-11-2025 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Οβρυάς Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΤΩΝ: 78 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ρουμπίνη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Δέσποινα Μασούρα, Ηλίας & Δέσποινα Μασούρα, Θεοδώρα & Χρήστος Ασημακόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Επαμεινώνδας, Χρήστος, Χριστίνα, Κωνσταντίνος, Φώτης, Χάρης ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 16-11-2025 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ: 87 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυριδούλα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονύσιος & Γεωργία Μακρή, Αικατερίνη Μακρή, Σπύρος & Ιωάννα Μακρή, Αντώνιος & Ειρήνη Μακρή ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 16-11-2025 και ώρα 9.00 π.μ. Ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην συνοικία Μακρυγιάννη Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας θυγατέρας, αδελφής & θείας ΟΛΓΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 45 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΜΗΤΕΡΑ: Αλεξάνδρα {χήρα} Γεωργ. Κανελλόπουλου ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Θεόδωρος & Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Ηλιάνα, Γεώργιος ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΚΟΛΛΙΑ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΨΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 79 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΤΩ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΙΓΚΙΤΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 77 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΝΤΖΕΛΕΠΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΤΙΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου (Αρχιεπισκοπή) Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 80) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά της: Δημήτριος Παλληκαρόπουλος, Φλώρα & Δημήτριος Τρασάνης, Φωτεινή & Νικόλαος Δρίζης, Γεωργία & Γεώργιος Χάλας. Τα εγγόνια της: Σπηλιανή-Κλαρίσα, Δέσποινα, Αλέξανδρος, Μαρία-Χλόη, Νικόλαος Ο αδελφός της: Αντώνιος Κοκκινάκης Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ & ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΕΤΩΝ 94 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΦΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΥΖ. ΒΑΣ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΕΤΩΝ 83 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 68 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΓΩΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα ΝΙΚ.) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΕΘΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα ΑΘΑΝ.) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΡΑΝΤΖΗ ΕΤΩΝ 87 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΑΡΑΝΤΖΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΓΛΑΪΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ (χήρα ΔΗΜ.) ΜΑΡΑΝΤΖΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] -----------------------