Δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού για εμπορία ανθρώπων

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα για

εμπορία ανθρώπων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, αλλοδαπός άνδρας, κατήγγειλε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ότι πριν εισέλθει στην Ελλάδα,

επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο και του ζήτησε εργασία.

Ο κατηγορούμενος υποσχέθηκε στο θύμα εργασία και με διάφορα προσχήματα του απέσπασε 12.500 ευρώ, αναφέροντάς του ότι του είχε βρει εργασία και

χώρο φιλοξενίας.

Ο καταγγέλλων εισήλθε στη Χώρα μας και πριν δύο μήνες μετέβη οδικώς στη Βάρδα, όπου ο κατηγορούμενος με την άσκηση σωματικής βίας, παρακράτησε

τα ταξιδιωτικά έγγραφα του, ζητώντας του να καταβάλλει επιπλέον χρήματα για να του τα επιστρέψει και τον εξανάγκαζε να εργάζεται ως εργάτης γης,

χωρίς να του καταβάλει χρήματα για την εργασία του.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθείστον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.