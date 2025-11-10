Τι είδαμε στο «Να΄ μαστε και κάπου ανθρώποι»- Γέλιο, προκαταλήψεις και αποδοχή μέσα σε ένα σαλόνι

Πρεμιέρα έκανε στις 7 Νοεμβρίου η νέα παραγωγή της θεατρικής ομάδας «Υποκριτές», στο θέατρο «Μηχανουργείο»
«Το Ταμάρα από πού βγαίνει;». Είναι μία από τις ερωτήσεις που επαναλαμβάνει ο Αγησίλαος στο θεατρικό έργο «Να΄ μαστε και κάπου ανθρώποι» που ανεβάζει η θεατρική Ομάδα «Υποκριτές» στην Πάτρα, στο θέατρο «Μηχανουργείο».
Το γέλιο που προκαλεί δεδομένο στο πλαίσιο της πλοκής και είναι χαρακτηριστικό του «πνεύματος» του έργου.
Ποιος είμαι; Ποιος θέλω να είμαι πραγματικά; Ποιον ρόλο παίζω γιατί «τι θα πει το χωριό» και πόσο αποδέχομαι τον εαυτό μου και τους γύρω μου;
Οι προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα σε ένα ευρύ φάσμα, σκληρά και περιοριστικά. Αλλά εν τέλει μπορούμε «Να’ μαστε και κάπου ανθρώποι».
Η φαρσοκωμωδία αποτελεί τη νέα δουλειά των «Υποκριτών» που μέσα από το γέλιο, δίνει το δικό της μήνυμα, διαμέσου καταστάσεων που διαδραματίζονται στο σπίτι μιας οικογένειας η οποία μετακόμισε από ένα χωριό των Σερρών, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Και σε αυτή την παράσταση ο επαγγελματισμός και το μεράκι διατρέχει όλα τα επίπεδα της θεατρικής παράστασης.
Από τις ερμηνείες των ηθοποιών μέχρι, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη μουσική επιμέλεια.
Οι ηθοποιοί στο σύνολό τους, με τη δουλειά και την πειθαρχία που απαιτεί η επαγγελματική προσέγγιση και παράλληλα με την αγάπη και τη φλόγα του ερασιτέχνη, ενσαρκώνουν τους ρόλους με αξιοσημείωτη επιτυχία και ισορροπία μεταξύ των πλευρών που έχουν οι ήρωες που υποδύονται, υπό τη σκηνοθετική ματιά και καθοδήγηση του Μίλτου Παπλά.
« Το «Να΄μαστε και κάπου ανθρώποι» δεν είναι απλώς μια φαρσοκωμωδία. Είναι ένας καθρέφτης, ένα σπίτι ελληνικό όπου μέσα του χωρούν το γέλιο, η αμηχανία, η προκατάληψη και στο βάθος η τρυφερότητα που όλοι παλεύουμε να κρύψουμε. Μέσα από τους ήρωές του ο Στράτος Ναλμπαντίδης μιλά για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή, για εκείνη την αργή αλλά βαθιά επανάσταση που ξεκινά μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η δική μας ματιά με την Ομάδα Υποκριτές στάθηκε πάνω στην ανθρώπινη αλήθεια, πίσω από το αστείο. Στις παύσεις, στα βλέμματα, στα ξεσπάσματα. Εκεί που το γέλιο γίνεται άλλοτε άμυνα και άλλοτε λύτρωση, εκεί όπου μια οικογένεια μπορεί μέσα από τη σύγκρουση να ξαναβρεί τον πυρήνα της ανθρωπιάς της» διαβάζουμε στο σημείωμα του σκηνοθέτη.
Αυτή η συνεργασία της Ομάδας με τον Στράτο Ναλμπαντίδη είναι η δεύτερη μιας και έχει προηγηθεί το «Εύχομαι να πεθάνεις».
«Εξάλλου τι είναι η κωμωδία; Ένα δράμα είναι γιατί παρουσιάζεται το δράμα του κάθε ήρωα με αστείο τρόπο» τονίζει στο σημείωμά του ο συγγραφέας του έργου.
Υπόθεση έργου
Αλλάζουν οι άνθρωποι επειδή από ένα χωριό των Σερρών μετακόμισαν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης; στα καλά τα χρόνια όταν είχαμε... ΠΑΣΟΚ! Σιγά να μην αλλάζουν, άλλωστε τα χωριά μας τα κουβαλάμε μέσα μας!!! Μαζί με τα προσχήματα που κουράστηκαν τα χέρια μας να κρατάνε. Οι συντηρητικοί γονείς έχουν μία κόρη, ανερχόμενη συγγραφέα... και ένα παιδί... το οποίο σπουδάζει ιατρική στο Βέλγιο! Δηλαδή, χωρίς παρεξήγηση, έχουν μια κόρη κι έναν γιο.
Η κόρη σε αναμονή αναγνώρισης της δουλειάς της και μαζί φυσικά, αγωνιούν και οι γονείς της...
Ο γιος αποφασίζει να γνωρίσει στους γονείς του την...σχέση του. Τους περιμένουν, φυσικά, πώς και πως, αγωνιούν επίσης.
Παράλληλα φτάνουν στο σπίτι τους τρία απρπσκάλεστα άτομα, με διαφορετικές πεποιθήσεις για την ομοφυλοφιλία.
Κάποιοι δεν πρέπει να μάθουν την αλήθεια γιατί κινδυνεύουν....καριέρες, υπολήψεις, θέσεις. Άσε που... "Τι θα πει το χωριό,"
Το καρέ συμπληρώνει η...κουμπάρα. Στον καθένα πρέπει να εμφανίσουν την αλήθεια που προτιμάει ή βολεύει, και όλα αυτά μέσα σε μια θύελλα παρεξηγήσεων και ανατροπών.
Υπάρχει όμως πάντα μια Ελπίδα, μόνο που στην περίπτωση τους είναι η "υπηρέτρια..."
Info
Η παράσταση θα παίζεται κάθε Παρασκευή-Σάββατο στις 21.15 και κάθε Κυριακή στις 20.00, στο θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, πίσω από τον 'Αγ. Ανδρέα).
Κρατήσεις εισιτηρίων - Τ.: 6906 558899
Παίζουν με σειρά εμφάνισης
Γιάννης Μεσσήνης
Δήμητρα Διαμαντοπούλου
Ειρήνη Γαλιατσάτου
Σταύρος Σολακάκης
Σίσσυ Ζαπάντη
Γιάννης Καραγιάννης
Δημήτρης Γεωργόπουλος
Γιώργος Νταλιάνης
Αθηνά Παπαργύρη
Μιλτιάδης Παπλάς
Συντελεστές
Κείμενο: Στράτος Ναλμπαντίδης
Σκηνοθεσία: Μιλτιάδης Παπλάς
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Παπαργύρη
Επιμέλεια κουστουμιών: Δημήτρης Γεωργόπουλος, Μιλτιάδης Παπλάς
Μακιγιάζ: Αλεξία Τζίκα
Επιμέλεια σκηνικών: Σταύρος Σολακάκης
Μουσική επιμέλεια: Μιλτιάδης Παπλάς
Βίντεο - φωτό: Ελισάβετ & Παναγιώτης Ανθόπουλος
Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας / έντυπου υλικού: Βάσω Καλοκαιρινού - ThisisPrint
Σχεδιασμός φώτων: Γεράσιμος Ντάβαρης
Εισιτήρια: Αρχοντία Πέτσα
Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Πάτρας Υποκριτές
Eισιτήρια
Κανονικό 12 €
Φοιτητικό -Ανέργων 8 €
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr