Τι είδαμε στο «Να΄ μαστε και κάπου ανθρώποι»- Γέλιο, προκαταλήψεις και αποδοχή μέσα σε ένα σαλόνι

«Το Ταμάρα από πού βγαίνει;». Είναι μία από τις ερωτήσεις που επαναλαμβάνει ο Αγησίλαος στο θεατρικό έργο «Να΄ μαστε και κάπου ανθρώποι» που ανεβάζει η θεατρική Ομάδα «Υποκριτές» στην Πάτρα, στο θέατρο «Μηχανουργείο».

Το γέλιο που προκαλεί δεδομένο στο πλαίσιο της πλοκής και είναι χαρακτηριστικό του «πνεύματος» του έργου.

Ποιος είμαι; Ποιος θέλω να είμαι πραγματικά; Ποιον ρόλο παίζω γιατί «τι θα πει το χωριό» και πόσο αποδέχομαι τον εαυτό μου και τους γύρω μου;

Οι προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα σε ένα ευρύ φάσμα, σκληρά και περιοριστικά. Αλλά εν τέλει μπορούμε «Να’ μαστε και κάπου ανθρώποι».

Η φαρσοκωμωδία αποτελεί τη νέα δουλειά των «Υποκριτών» που μέσα από το γέλιο, δίνει το δικό της μήνυμα, διαμέσου καταστάσεων που διαδραματίζονται στο σπίτι μιας οικογένειας η οποία μετακόμισε από ένα χωριό των Σερρών, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Και σε αυτή την παράσταση ο επαγγελματισμός και το μεράκι διατρέχει όλα τα επίπεδα της θεατρικής παράστασης.

Από τις ερμηνείες των ηθοποιών μέχρι, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη μουσική επιμέλεια.

Οι ηθοποιοί στο σύνολό τους, με τη δουλειά και την πειθαρχία που απαιτεί η επαγγελματική προσέγγιση και παράλληλα με την αγάπη και τη φλόγα του ερασιτέχνη, ενσαρκώνουν τους ρόλους με αξιοσημείωτη επιτυχία και ισορροπία μεταξύ των πλευρών που έχουν οι ήρωες που υποδύονται, υπό τη σκηνοθετική ματιά και καθοδήγηση του Μίλτου Παπλά.