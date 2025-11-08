Back to Top
Βρετανία: 20χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα σε στάση λεωφορείου στο Μπέρμιγχαμ

Η αστυνομία δήλωσε ότι εργάζεται για να «διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος»

Μία γυναίκα στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον λαιμό ενώ περίμενε το λεωφορείο στη στάση.

Η 30χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει σοβαρό τραυματισμό από την απρόκλητη επίθεση.

Ένας άνδρας 20 ετών συνελήφθη ως ύποπτος κοντά στον τόπο του συμβάντος και βρίσκεται υπό κράτηση. Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν έναν «τυχαίο» δράστη να τρέχει και να μαχαιρώνει τη γυναίκα ενώ εκείνη περίμενε το λεωφορείο.

Το φρικτό έγκλημα εκτυλίχθηκε στο Smallbrook Queensway, λίγα μέτρα από το σιδηροδρομικό σταθμό Birmingham New Street, χθες (7/11/2025) το βράδυ γύρω στις 21:00. Η αστυνομία δήλωσε ότι εργάζεται για να «διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος».

Ο επιθεωρητής James Nix δήλωσε συγκεκριμένα: «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια απρόκλητη επίθεση και προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί συνέβη». «Σήμερα θα έχουμε αστυνομικούς στην περιοχή για να συνεχίσουμε την έρευνα και να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες. Προς το παρόν δεν αναζητούμε κανέναν άλλο σε σχέση με το περιστατικό αυτό».

